Temer diz que "fatos desprezíveis" tentam impedir retomada econômica no Brasil

Na tentativa de atrair investimentos russos para o Brasil, o presidente Michel Temer disse hoje (20), durante o Seminário de Captação de Investimentos Russos no Brasil, em Moscou, que o país já está na “trilha da responsabilidade e do crescimento” e que “fatos desprezíveis e desprezados” têm surgido para impedir a retomada da economia.

Para um público composto por empresários russos, Temer falou sobre os efeitos que as reformas trabalhista e previdenciária trarão para o país em termos de segurança jurídica e também apresentou números positivos da economia.

“Queremos que empresas russas estejam cada vez mais presentes no país. Não tenham nenhuma dúvida: investir no Brasil é opção segura. Temos grandes mercados, estamos entre as maiores economias do mundo e nossos recursos naturais são vastíssimos. Quero salientar que o mais importante é que pusemos o país nos trilhos da responsabilidade e do crescimento”, disse o presidente.

No discurso, Michel Temer afirmou que fatos “desprezíveis” não irão afetar o país. “Claro que há uma ou outra observação ou objeção. O que é interessante é que, exatamente no momento em que a economia começa a decolar, de repente acontecem fatos que visam a atentar e impedir. Fatos absolutamente desprezíveis e desprezados”, disse, sem fazer referência a uma denúncia específica.Â

O presidente Michel Temer chega à Rússia para uma visita oficial de dois diasBeto Barata/PR

Brasil e Rússia

O presidente acrescentou que os acordos a serem assinados durante a visita à Rússia aproximarão mercados dos quais Brasil e russos participam. “Nossa economia abre espaço para muito mais. Com essa convicção, vamos assinar amanhã vários acordos para facilitar o comércio entre nossos países. E vamos aproximar o Mercosul da União Econômica Euroasiática, que é muito importante para o Mercosul”, completou.



