Temer reage com perplexidade à morte de Teori: "Meu Deus do céu!"

O presidente Michel Temer reagiu com perplexidade ao receber a notícia do acidente aéreo na qual vitimou o então ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), e outras três pessoas. Com informações do jornal O Globo.

"Meu Deus do céu!", teria dito Temer ao receber a ligação da presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, lhe informando do acidente. Então em reunião com o senador José Medeiros (PSD-MT), imediatamente o peemedebista entrou em contato com o comando da Aeronáutica para pedir detalhes do incidente e oferecer toda a assistência possível.

"O presidente Temer ficou transtornado ao ser informado do acidente com o ministro Teori. Lembrou que o ministro chefe da Operação Lava-Jato era um magistrado muito respeitado, que conduzia as investigações com muita preocupação em respeitar a honra de todos os investigados", afirmou José Medeiros.

Luto oficial

Michel Temer lamentou publicamente nesta quinta-feira (19) a morte do ministro Teori Zavascki. Em breve pronunciamento, o presidente decretou luto oficial de três dias em homenagem ao magistrado.

"Manifesto eu e a minha equipe aos familiares do ministro e dos demais integrantes do voo meus sentimentos de pesar e associo-me a todos os brasileiros a lamentar a perda de um homem público", afirmou Temer, acrescentando que Teori Zavascki era um ‘homem de bem’, e um orgulho para todos os brasileiros.

Fonte: diariodonordeste