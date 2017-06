"Temos expectativa de ter um catarinense no BBB 18", diz diretor do programa em seletiva em SC

<p>Neste sábado, o clima no Hotel Majestic em Florianópolis era um mistura de ansiedade e mistério. Candidatos mal podiam controlar o nervosismo para entrar na sala onde eram realizadas dinâmicas de grupo e entrevistas em busca de participantes do próximo Big Brother Brasil. Já funcionários do hotel e equipe do programa, assim como os pré-selecionados, evitavam dar informações já que o processo é sigiloso. </p><p>Florianópolis é a última capital do Sul do país a receber a comitiva do programa. Para selecionar os <i>brothers</i> da edição 2018 do <i>reality</i>, a trupe do BBB começou a visitar 13 capitais do país em maio e termina a viagem em novembro – neste ano, as novidades na seleção são João Pessoa, na Paraíba, e Porto Velho, em Rondônia. </p><p>Nesta fase, são chamados aqueles que se inscreveram no site ou foram selecionados por olheiros – há alguns olheiros que chegam na cidade antes da equipe para “caçar” candidatos e outros que procuram virtualmente, em redes sociais e sites. </p><p>— Tem o olheiro virtual, à s vezes tem gente que a gente faz a entrevista virtual, a gente passa o ano todo fazendo isso. Então até que a gente esteja muito satisfeito, a gente não para de vasculhar o Brasil atrás de gente interessante — explica o diretor-geral do BBB. </p><p>Dourado explica que nesta fase presencial, que começou na manhã e segue até o fim de tarde deste sábado em Florianópolis, os pré-selecionados encontram uma sala, com revistas, material de artes, música e jogos de tabuleiro. Nesta sala, os candidatos já podem se manifestar e assim a equipe começa a analisar os interesses de cada um. Depois passam por uma dinâmica de grupo, acompanhada por psicólogos, e por uma entrevista individual. </p><p>Ao ser questionado sobre o que é valorizado nos candidatos, o diretor do programa disse que hoje buscam, acima de tudo, pessoas interessantes:</p><p>— Há uns três, quatro anos, que a gente deu uma mudada no olhar. Teve um determinado momento do programa que beleza era fundamental, funcionou, foi muito divertido. Hoje em dia a gente está atrás de pessoas interessantes, pessoas normais com uma história de vida bacana, que tenham o que dizer, que tenham experiência para trocar — diz Dourado.</p><p>O direto afirma que uma das apostas do reality é na diversidade dos participantes, seja cultural ou de idade mesmo: </p><p>— É uma fórmula que funciona bem. Quanto mais variado o grupo, maior a troca entre eles e a maior a revelação do ser humano nessa experiência maluca de três meses. </p><p>Em <b> 17 anos do programa, oito catarinenses já participaram do Big Brother Brasil </b>. Apesar de ainda estarem na fase inicial da seleção, Dourado diz que tem expectativa de ter algum catarinense na 18ª edição do programa:<br></p><p>— É um povo que se relacionou muito com outras culturas, o manezinho da Ilha com paulistas, cariocas, com argentinos. Acho que essa mistura é muito legal. A gente tem uma expectativa de ter um catarinense no BBB 18 — finaliza.</p><p xml:lang=”PT-BR” lang=”PT-BR” paraid=”257382769″ paraeid=”{74157ade-2a13-454e-bd10-db0d960be101}{33}”><b>Leia também:<br> Confira por onde andam os ex-BBBs catarinenses <br><br></b> <b>Autobiografia Autorizada: Paulo Betti mostra tanto carinho com as próprias memórias que emociona</b> <b><br></b></p><p xml:lang=”PT-BR” lang=”PT-BR” paraid=”257382769″ paraeid=”{74157ade-2a13-454e-bd10-db0d960be101}{33}”><b><br></b><br></p><p xml:lang=”PT-BR” lang=”PT-BR” paraid=”1694145959″ paraeid=”{5f30930a-9d07-4d6e-afeb-fb1e74c52045}{31}”><br></p><p xml:lang=”PT-BR” lang=”PT-BR” paraid=”1671949360″ paraeid=”{5f30930a-9d07-4d6e-afeb-fb1e74c52045}{25}”><br></p><!– contentFrom:cms –>

