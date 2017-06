"Temos que aprovar as reformas, não apoiar retrocessos", diz Paulo Bauer

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Convidado pelo presidente <b>Michel Temer</b> , o senador <b>Paulo Bauer</b> (PSDB-SC) embarca nesta segunda-feira para uma viagem à Rússia e à Noruega, integrando a comitiva brasileira. Pretende dar atenção à s <b>exportações </b> de carnes catarinenses para a Rússia e novos projetos de intercâmbio da <b>Escola Bolshoi</b> . Serão três dias em Moscou e dois dias em Oslo. Confira a seguir o que o senador catarinense pensa da conjuntura política.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>O senhor se surpreendeu com a proposta do ex-presidente Fernando Henrique de eleições diretas já?<br></strong>O PSDB tem um compromisso com o Brasil. Não podemos deixar de aprovar as <b>reformas </b> necessárias. Nossa presença no governo é apenas uma questão operacional. Nada de cargos ou apoio a Temer. Queremos ser protagonistas das mudanças, das reformas. O presidente Temer tem batalhado pelas reformas. A proposta do presidente <b>Fernando Henrique</b> , embora mereça nossa consideração, não nos afasta das reformas e da governabilidade.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>Ele não está fora de sintonia?<br></strong>Como ex-presidente, ele vê a crise mais pelo lado institucional e político. Temos que ter, contudo, uma postura mais pragmática. O Brasil precisa avançar. E não avançaremos com posições retroativas. Temos que avançar, vencer as dificuldades, fazendo as reformas, e não apoiar retrocessos. A nova fase virá com as <b>eleições de 2018</b> .</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>Para Temer, o pior já passou ou está por vir?<br></strong>Creio que poderemos ter muitas dificuldades. O presidente Temer não deixará de receber críticas. Sua condição é constitucional e não de liderança política ou de apoio popular.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>O senhor continua crítico em relação ao governo estadual. Por quê?<br></strong>Porque Santa Catarina merece um governo mais ativo, mais produtivo, mais positivo, um governo melhor. Que dê ao Estado uma perspectiva de avanço. Vivemos apenas gestão pública, sem apresentar novos caminhos para a população. Precisamos de novos caminhos de sucesso e de futuro promissor para nosso Estado.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>Que caminhos seriam esses?<br></strong>O governo precisa investir muito mais em tecnologia, gerar novas oportunidades para nossa juventude e, sobretudo, melhorar de forma efetiva os serviços públicos. A área da <b>Saúde </b> não vai bem, e precisamos de mais investimentos nas área da <b>Educação </b> e da <b>Segurança Pública</b> .</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p> <b>Secretaria Estadual de Saúde quer reduzir o número de unidades do Samu</b> <br></p><p> <b>Obra do contorno viário da BR-101 na Grande Florianópolis está próxima de conclusão</b> <br></p><p> <b>Recursos federais serão liberados para Central de Monitoramento de Enchentes em Blumenau </b> <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense