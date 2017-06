Tempo bom e feriadão são de hotéis lotados na Serra

<p>Tempo seco, frio na medida e o feriadão de Corpus Christi ajudaram, e o movimento do turismo na serra catarinense foi comemorado pelos empresários da região. Os cerca de 3,5 mil leitos da rede em Lages ficaram lotados por visitantes no fim de semana, com ápice na noite de sábado para domingo, quando subiram ao palco as principais atrações da Festa do Pinhão. O Hotel Fazenda Pedras Brancas (foto) recebeu os visitantes com programação campeira, atividades ao ar livre e também turismo de aventura. César Alves, presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes e Similares da região, diz que os turistas movimentaram toda a região. </p><p><br><b>Boa expectativa para o inverno</b></p><p>O movimento deste fim de semana, segundo Ana Vieira, assessora de turismo da Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures), deu o tom do que se espera para a temporada mais fria de 2017 na região. Em 30 de junho, começa o Festival de Inverno da Serra Catarinense, que vai até 15 de agosto, período de movimento das férias escolares. Serão mais de 50 eventos envolvendo as cidades da região, principalmente Lages, São Joaquim, Urupema e Urubici. Ana diz que as principais vinícolas da região já estão com reservas de visitação praticamente lotadas.<br></p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <b><br></b> <i>Colocar últimas notas do colunista</i> <!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense