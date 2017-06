Tempo firme deve predominar nesta segunda-feira em grande parte de SC

<p>A última semana de junho deve começar com tempo firme. Pelo menos é o que indica a previsão da Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento do clima. A segunda-feira até amanhece com nevoeiros, mas o sol surge ao longo da manhã e, à tarde, as temperaturas podem até ficar elevadas para a época do ano.</p><p>Outra notícia boa para a semana que inicia, de acordo com o meteorologista do Grupo RBS, Leandro Puchalski, é a <b> ausência de chuva </b>. Segundo a Epagri, uma massa de ar mais seco e quente é quem influência no tempo catarinense. Já na semana que vem, para o período que vai do dia 30 de junho até 10 de julho, a previsão deve mudar. </p><p>Nos dias 30 de junho e 1º de julho, uma sexta-feira e um sábado, o avanço de uma frente fria pelo litoral do Rio Grande do Sul pode provocar o aumento da nebulosidade em todas as regiões do Estado. Da Serra ao Litoral há chance de chuva fraca. A primeira semana do mês que vem deve ser de frio, prevê a Epagri. A chegada de uma nova massa de ar frio, que chega primeiro ao Sul do país, vai contribuir para o declínio da temperatura e formação de geada.</p><p><b>Leia também:<br> Varredor transforma em arte as areias de Balneário Camboriú </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense