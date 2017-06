Tempo firme segue em SC e máxima deve chegar aos 29ºC nesta terça

<p>A terça-feira será quente em Santa Catarina. De acordo com a central de meteorologia da RBS TV, o ar seco que segue sobre o Estado continuará permitindo a presença do sol em todas as regiões. Com essa condição, as temperaturas que amanheceram baixas nessa madrugada devem alcançar os 29ºC no Sul à tarde.</p><p>Em Bom Jardim, por volta da 1h, a miníma chegou a -0,6°C. No entanto, devido o céu limpo e o aquecimento do dia, cidades da Serra, Meio-Oeste e Planalto Norte devem registrar máximas de 21ºC a 22ºC hoje. Nas demais cidades, as máximas variam entre 25ºC e 27ºC. </p><p>Amanhã, quarta-feira, o dia deve ser mais quente no Estado. Durante a madrugada as minímas ainda poderão ser negativas e haverá formação de nevoeiros, mas essa condição se dissipa ao longo do dia. As máximas previstas ficam entre 24ºC a 27ºC na Grande Florianópolis, Oeste e Norte. Já no sul, a temperatura chega aos 30°C. A chance de chuva ainda é descartada em SC. </p><p><b>Leia mais notícias:<br> Duas baleias-francas são vistas no Sul de SC nesta segunda-feira </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense