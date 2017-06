Temporada de verão do Hotel Castello del Nero, na Toscana

Localizado em Tavarnelle Val di Pesa, no coração da região vinícola de Chianti, na Toscana, e a apenas 30 minutos de Florença e Siena, o hotel-boutique Castello del Nero, integrante do selo Leading Hotels of the World, oferece grandes novidades para a temporada de verão 2017. Destaque para seu novo posicionamento como Wellness Hotel com o lançamento do programa Reconnect, e para a série de atividades que podem ser feitas em suas dependências e em seu entorno.

O Reconnect é uma ode à qualidade de vida. Trata-se de um programa com estada de cinco noites, que inclui serviços especiais como jantares nos restaurantes La Torre – que possui uma estrela Michelin – e La Taverna, amenities calmantes no apartamento, massagens no ESPA (spa do hotel), banho acompanhado por um mordomo (Bath Butler) e atividades como aulas de cerâmica, ioga ou cavalgadas.

Outras novas atrações do hotel são o Ferrari Bar, que fica nos jardins ao lado da piscina e do terraço e que é fruto de uma parceria com a conceituada marca de espumantes Ferrari, e duas opções de Day Use: a primeira exclusivamente no ESPA, spa do hotel, que a cada mês do verão terá uma promoção diferente, ou a combinação da experiência de bem-estar com uma refeição no estrelado restaurante La Torre, que revela em seus pratos a autêntica essência da gastronomia toscana.

No ESPA, os hóspedes têm à disposição um cardápio extenso de tratamentos que inclui cuidados faciais e corporais, além de rituais de beleza. Há desde lifting até terapias específicas como massagens com pedras quentes e programas que combinam drinques com vitaminas e antioxidantes, sessão privada de ioga e massagem mindful, que relaxa a mente e renova a positividade. Além disso, até o final de julho será possível agendar a “back and scalp massage”, focada nas costas e no couro cabeludo, que pode ser feita também por casais em salas apropriadas.

O Castello del Nero ocupa uma área de 740 hectares com vinhas, florestas, lagos e olivais e conta com 50 apartamentos, incluindo 18 suítes, cuidadosamente mobiliados com elegância e equipados com alta tecnologia. Quadras de tênis, piscina semiolímpica aquecida, Fitness Center, uma capela que data dos anos 1700 e percursos para caminhada, corrida e ciclismo fazem parte da incrível infraestrutura, e facilidades como cardápio de travesseiros, vinhos orgânicos e chás de ervas estão à disposição dos exigentes hóspedes.

Nesta temporada de verão, o hotel também oferecerá aulas gratuitas de ioga duas vezes por semana e uma parceria com a famosa joalheria da Ponte Vecchio, que manterá uma vitrine no Castello del Nero, viabilizando encomendas personalizadas.Â

Já em suas proximidades estão disponíveis uma série de atividades perfeitas para viagens em família. A Abadia de Passignano, monumento histórico e arquitetônico construído no século XI, por exemplo, promove concertos musicais durante a estação, ocasião perfeita para que os turistas conheçam seu interior, decorado com afrescos do pintor renascentista Domenico Ghirlandaio. Outras boas alternativas são um passeio de helicóptero que percorre as vinícolas, castelos e charmosas cidades da região e um observatório astronômico.

No quesito gastronômico, destaque para as aulas de produção de gelatos em San Gimignano, na loja de Sergio Dondoli, mestre no assunto. A atividade dura cerca de duas horas e, ao fim, os participantes podem apreciar a cidade degustando a refrescante iguaria.

O artesanato também entra em cena nas aulas de cerâmica disponíveis para crianças e adultos a cinco minutos do hotel e nas visitas a ateliês de artesãos locais. Para completar, é possível acompanhar a confecção de sapatos italianos e personalizá-los.

A temporada 2017/2018 do hotel vai até o dia 7 de janeiro. A baixa temporada, entre os meses de outubro e dezembro, também reserva boas atrações, como degustações de vinhos, caça a trufas e aulas de gastronomia.



Fonte: floripanews