Terapia de constelações familiares, pioneira em SC, está revolucionando a justiça brasileira

<p><br></p><p>Depois de ganhar um espaço e tanto no Fantástico, com uma superreportagem feita pela Kiria Meurer da RBS TV, as <b>Constelações Familiares</b> ganham ainda mais força em Santa Catarina, onde o nosso Estado é pioneiro, onde existe a primeira Comissão de Direito Sistêmico da <b>OAB</b> , no Brasil. O trabalho é presidido pela advogada Eunice Schliek e expande o olhar sistêmico. A técnica terapêutica da Constelação está revolucionando a justiça brasileira, ajuda a resolver conflitos em diversas áreas e reduz a pilha de processos que atolam os tribunais do país.<br></p><p><b>Los hermanos</b><br>A nossa <b>Orquestra Sinfônica de Santa Catarina</b> (OOSCA), representada por um time de sopros e cordas, vai dividir o palco do <b>Teatro Álvaro de Carvalho</b> , em Floripa, à s 20h30min de desta sexta no Especial Los Hermanos Sinfônico com a Banda Hit me. O evento é de produção 100%, da banda com a orquestra e promete surpreender.<br></p><p><b>The Beatles</b><br>Alô, alô Rebelinho, o documentário <b>The Beatles</b> : Eight Days a Week – The Touring Years acaba de chegar ao Telecine Play. O filme, que pode ser visto a qualquer momento na plataforma online, faz uma análise profunda do período entre os anos 1963 a 1966, quando os Beatles estouraram no cenário mundial e fizeram 250 shows durante a turnê The Touring Years. Ainda no catálogo do Telecine Play estão disponíveis outras cinebiografias como Elis, Tim Maia, Ray e Jonas Brothers 3D – O Show.</p><p><b>Espetáculo</b><br>E estas rádios pop das maiores cidades do mundo que a gente escuta em qualquer lugar e hora ao vivo nos celulares, hein? E eu achando que entendia de rádio.<br></p><p><b>Maus lençóis</b><br> <b>Avaí</b> <b>perdeu de 1 a 0 sábado</b> no Rio para o Vasco, que perdeu anteontem para o Botafogo por 3 a 1, mesma noite que o time de Floripa, lanterna da Série A, <b>tomou de três</b> do Fluminense na Ressacada. Segunda-feira, o Avaí volta ao Rio para enfrentar o Botafogo, já sabendo que daqui pra frente cada jogo será uma decisão.<br></p><p><b>Novos táxis</b><br>Os táxis estão lançando um carro especial para os goleiros de Floripa. O porta-malas é adaptado para transportar frangos.<br></p><p><b>Boa escolha<br></b>Casal se separa. Na audiência, o juiz pergunta à criança:<br>– Você quer ficar com o pai?<br>– Não, o pai me bate.<br>– Quer ficar com a mãe?<br>– Não, a mãe também bate.<br>– Então, com quem você quer ficar? – pergunta pela última vez o juiz.<br>– Quero ficar com o Figueirense ou o Avaí, que não batem ninguém – responde a criança, encerrando a audiência.<br></p>

Fonte: Diário Catarinense