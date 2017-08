Tiago Iorc emocionou fãs em Camboriú

Em uma das noites mais aguardadas de Camboriú e região, Tiago Iorc embalou os corações apaixonados apenas com voz e violão, na noite do sexta, 4 de agosto. Com Amei te ver, Coisa Linda, Me Espera, My Girl e outras músicas, o público acompanhou o artista em sua segunda apresentação primeira apresentação na cidade.

Sobre Tiago Iorc

Tiago Iorczeski (Brasília, 28 de novembro de 1985)[5][6] é um cantor, compositor e produtor musical brasileiro.[7][8] Em 2008, Iorc lançou seu álbum de estreia, Let Yourself In, que contém dez faixas em inglês e atingiu a sétima posição na parada de álbuns da Billboard Japonesa, gerando cinco singles no total. Seu segundo álbum de estúdio, Umbilical (2011), foi descrito como “introspectivo”[9] e também é composto por canções em inglês.[9]

Tiago começou a compor em português em seu terceiro álbum de estúdio, Zeski (2013), que gerou três singles, sendo dois deles em parceria: “Música Inédita” com Maria Gadú e “Forasteiro”, com a participação do cantor Silva. Em 2015, lançou a coletânea Novelas, contendo todas as suas canções que integraram a trilha sonora de telenovelas. Neste mesmo ano, Tiago lançou seu quarto disco, Troco Likes, que teve como singles de maior êxito “Coisa Linda” e “Amei Te Ver”. O disco lhe rendeu duas indicações ao Grammy Latino. Em 2016, colaborou com a cantora Sandy na canção “Me Espera” e gravou seu primeiro álbum ao vivo, intitulado Troco Likes Ao Vivo.

