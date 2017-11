Time de Taekwondo de São José ganha quatro medalhas no Jasc

A disputa por pontos na classificação geral e no quadro de medalhas segue emocionante em Lages, sede da 57ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E São José se mantém como um dos protagonistas na competição brigando pelas primeiras posições. Nessa quinta-feira (9), o Taekwondo trouxe quatro medalhas, uma de ouro e três e bronze, e o Vôlei de Praia Masculino garantiu mais uma vitória na busca pelo título.

Medalhista em campeonatos mundiais (bronze em 2014 e 2016), Manoela Pontual estreou nos Jasc com ouro na categoria Poonase Feminino, que é uma apresentação no qual vence o atleta que consegue combinar melhor os movimentos de ataque e defesa contra um adversário imaginário.

“Sou a única atleta brasileira com duas medalhas em mundiais de poomsae. Fui bronze em 2014 e 2016. É uma categoria que vem crescendo muito nos últimos anos e já existe um movimento para incluir nas Olimpíadas”, explica Manoela, que em 2018 está confirmada no Mundial da China. “Gostei muito da competição. Vejo muitos jovens com potencial e essa renovação é importante para o taekwondo”, completou a atleta em entrevista à Fesporte.

Ainda no Taekwondo, Jonatan Borges (-63kg), Maristela Mulaski (+68kg) e Juliano Leopoldo (+82kg) conquistaram as medalhas de bronze ajudando São José a manter-se bem posicionado no quadro de medalhas. As competições seguem nesta sexta (10), quando serão conhecidos os campeões da modalidade.

O Vôlei de Praia Masculino também conhecerá seus campeões nesta sexta e a dupla de São José, formada por Ceará e Thiagão, está firme na disputa pelo ouro. Na quinta-feira os josefenses passaram por Porto Belo, parciais de 21/12 e 21/11, e agora encaram Blumenau por uma vaga na decisão. Fechando o dia em Lages, o Basquete Masculino acabou derrotado para Brusque nas quartas de final por 77 x 61 encerrando sua participação nos Jasc.

Restando dois dias para o término da competição, São José soma 52 medalhas, 23 de ouro, 13 de prata e 16 de bronze, ocupando a terceira posição no quadro, atrás de Itajaí e Blumenau. Já na disputa por pontos o município é o quarto colocado com 65, atrás de Itajaí, Blumenau e Chapecó.



Fonte: Floripa News