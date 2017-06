Tiroteio deixa pelo menos uma pessoa morta no Norte da Ilha, em Florianópolis

<p><b>Florianópolis</b> registrou no começo da noite desta segunda-feira mais uma morte violenta. Um jovem foi morto em confronto com a Polícia Militar (PM) na Vila União, no Norte da Ilha, por volta de 18h. O nome e a idade do rapaz ainda não foram confirmados.</p><p>O clima na região é bastante tenso. Os tiros teriam começado no fim da tarde. Segundo moradores do local, o Batalhão de Operações especiais (Bope) teria feito um abordagem, quando então começou o confronto. O tiroteio começou em meio ao horário de saída de uma creche, por isso houve correria.</p><p>Um ônibus foi incendiado no local. O coletivo pertence ao Consórcio Fênix e faz uma linha local. A PM e a Polícia Civil isolaram a Rua Arolina Silveira Santos, a principal da comunidade, onde ocorreu o tiroteio.</p><p><b>Leia mais:<br> Mortes elevam para 98 o número de assassinatos em Florianópolis em 2017 </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense