Tiroteio em escola deixa ao menos 2 mortos na Califórnia

Um tiroteio em uma escola primária deixou ao menos dois adultos mortos e dois estudantes feridos em San Bernardino, no Estado americano da Califórnia, nesta segunda-feira (10), segundo o jornal LA Times.

Um dos mortos supostamente é professor da escola e o segundo o atirador, que teria se matado após os disparos. Ainda não se sabe o estado de saúde dos dois estudantes.

O chefe da polícia local, Jarrod Burguan, disse que dois estudantes da escola de ensino fundamental North Park foram levados para o hospital após o que aparentava ser um "ataque suicida". Ainda segundo Burguan, os tiros foram disparados em uma sala de aula por volta das 14h30min (horário de Brasília).

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there’s no further threat.

— Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 de abril de 2017