Tiroteio interrompe funcionamento de trens no Jacarezinho

O Dia

– Composições só estão circulando entre Belford Roxo e Del Castilho. Polícia ainda não informou se há operações na comunidade –

Rio – Uma intensa troca de tiros interrompeu o funcionamento dos trens no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, desde às 19h30 desta quinta-feira. De acordo com informações da SuperVia, até às 21h, o serviço ainda não havia sido normalizado.

A concessionária reforçou que não há partida de trens da Central do Brasil até Belford Roxo. Os passageiros que saírem de Belford Roxo só poderão ir até a estação de Del Castilho. Até o momento, a polícia não informou se está ocorrendo alguma operação na comunidade.

Fonte: O Dia