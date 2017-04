Tony Coelho: Rio não acabou após as Olimpíadas

O Dia

– A cidade ainda tem muitas atividades para oferecer, tanto novidades quanto aperfeiçoar os legados deixados –

Rio – O Natal passou, o Carnaval passou e a gente, animado para o ano que promete mais eventos e mais turistas, o ano inteiro, com mais esperança, amor e luz…

O Rio de Janeiro nunca precisou tanto desse espírito mágico das boas notícias, que nós damos aqui, para amainar suas tristezas, o pessimismo, os maus presságios e pensamento quanto ao seu futuro como espaço prioritário de eventos, cidade do entretenimento.

Xô, tristeza, desânimo. Xô, expectativa de que o Rio não tem, nem terá mais grandes eventos a iluminá-lo e fazê-lo destaque tão cedo.

Que venham os turistas, do Brasil e do mundo, encherem as inúmeras vagas de hotéis.

Mais que trazer coisas novas, é preciso manter e melhorar as boas. Taí o Boulevard, que já foi Olímpico e hoje é do Rio, o Parque Olímpico, o Cristo, o Pão de Açúcar, a Lapa…

Mas quero a nova Barra cheia de opções e hotéis cheios, nosso paraíso do mar. Quero a Cidade do Samba aberta, recebendo os turistas com ação, a Zona Sul com eventos e ações na praia organizadas, eventos esportivos sem fim, o ano inteiro. A Floresta da Tijuca e a nova Trilha cheia de gente segura, o Reveillón de uma semana, um Carnaval de duas ou três semanas com os blocos temáticos na rua e a Árvore da Lagoa de volta a iluminar a Lagoa.

Turistas de todos os cantos, todos os meses…

A Árvore, ano passado, apagou. A Lagoa, sentiu a tristeza. Embora muitos tenham achado ótimo. Nem por isso, não houve engarrafamento. Houve saudade.

Não houve o gigantismo, nem luz, nem evento, nem quartos de hotel cheios, nem turistas na cidade, nem bares e restaurantes mais cheios com turistas que chegavam bem antes do Reveillón. Houve perda… da Árvore e da alegria.

Onde estavam as marcas que patrocinavam e as que propunham ações ao redor da árvore? Os empregos que se criavam? Faltaram, assim como luz no marketing de empresas, luz no Rio quando ele precisava muito dessa luz.

Que nos liguemos. Eu, você e quem gosta, e vive na cidade, porque a hora é de mudança e de festa, de ocupação turística e de muitos acontecimentos que movimentem a cidade, trazendo negócios, oportunidades, trabalho, alegria e luz, por que não. Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta desse céu, desse mar, dessa gente… feliz?

A Árvore vai voltar, os eventos vão chegar, os turistas também. Não vamos sentir falta das marcas que não vierem para cidade, sabe. Ninguém vai sentir falta de marcas, porque uma marca mais forte que todas virá, estejam seguros disso.

A marca do Rio somos nós, os cariocas. E essa marca deixa marcas em quem vem aqui.



