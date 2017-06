Topázio Silveira Neto recebe o prêmio de Personalidade de Vendas da ADVB

<p><b> </b></p> Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Topázio Silveira Neto (C) recebeu na noite de ontem o prêmio Personalidade de Vendas ADVB/ SC 2017. Em tempos adversos, ele comentou o avanço da Flex Gestão de Relacionamentos, que tem crescido a mais de 20% por ano, empresa com foco em soluções de call center que fundou em 2009. Uma das estratégias do empreendor para crescer foi buscar cidades do interior do Estado, como Lages e Xanxerê, para instalar unidades. Hoje, são 2,2 mil empregados na Serra e 1,1 mil na cidade do Oeste – a companhia tem 12 mil funcionários, ao todo. Topázio também investiu na formação dos profissionais, com bolsas de educação superior:
– O profissional do call-center do futuro tem que estar preparado para atender o consumidor em diferentes canais. A mesma pessoa quer ser atendida pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo email. Precisamos estar preparados para isso. 
Na foto, Topázio está ao lado do presidente da ADVB/SC, Daniel de Oliveira Silva (E), e o palestrante Roberto Meir (D).
Dinheiro para a cultura
O edital Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura tem previsão de injetar R$ 5,6 milhões na cultura catarinense no segundo semestre deste ano. As inscrições se encerram em 26 de junho. Trata-se do maior mecanismo de fomento ao setor em Santa Catarina e que atenderá 176 projetos em 11 áreas: música, teatro, dança, cultura indígena e negra, patrimônio, museus, literatura, entre outros. O setor audiovisual ganhará um edital à parte: o Prêmio Catarinense de Cinema, com previsão de investir até R$ 6,8 milhões em produções locais, segundo a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esportes.
Floripa conectada
Florianópolis recebe amanhã, em São Paulo, reconhecimento como 1a colocada em Tecnologia e Empreendedorismo no Ranking Connected Smart Cities. O prefeito Gean Loureiro vai participar do encontro que discute conceitos de integração entre empresas e governo para cidades inteligentes.
Cerveja e turismo
O presidente da Fampesc, Alcides Andrade, foi eleito presidente do Grupo de Trabalho Turismo Cervejeiro, criado pela Secretaria de Estado de Turismo, Cultura eEsporte (Sol). O objetivo é unir o crescimento da produção da cerveja artesanal catarinense com ações de turismo nas diversas regiões. Participam do Grupo de Trabalho, além Fampesc e da Sol, Acasc (Associação das Micro Cervejarias de Santa Catarina), Ampe Metropolitana, Ifsc e Sesc.
Vinho de sobremesa
A Villagio Grando lança o Marilla, novo vinho de sobremesa da vinícola de Água Doce. A criação é uma parceria entre com o enólogo português Antônio Saramago. 