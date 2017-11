Trabalhos de professores da rede pública de Florianópolis são selecionados para o COEB 2018

O empoderamento de idosos na escolarização da EJA. O trabalho colaborativo na oferta do Atendimento Educacional Especializado. A representação feminina e das questões relacionadas à violência dentro do gênero romance. A produção cinematográfica com as crianças na Educação Infantil. Esses são alguns dos trabalhos selecionados para se apresentarem no Congresso de Educação Básica 2018, o COEB.

O evento acontece nos dias 5 e 6 de fevereiro, no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. Promovido pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, por intermédio da Secretaria de Educação, o tema escolhido foi Docência na Sociedade Multitelas.

As inscrições foram divididas em três modalidades: Comunicação Oral de Pesquisa, Relato de Experiência e Banner. Cada uma das modalidades recebeu trabalhos que giraram em torno de um dos três eixos: “Política e Gestão”, “Currículo e Prática Pedagógica” ou “Formação Inicial e Continuada”.

De acordo com o secretário de Educação, Maurício Fernandes Pereira, o congresso tem como objetivo provocar mudanças práticas no cotidiano escolar. “Na sociedade da informação e da comunicação, devemos estar atentos, sempre, aos novos modos de acesso e de construção de aprendizagens internamente e fora dos muros escolares”, ressalta.

Os trabalhos selecionados



Comunicação Oral de Pesquisa

— Política e Gestão:

– Da tinta ao Braille: estudo das diferenças semióticas e didáticas dessa transformação no âmbito do Código Matemático Unificado para a Língua Portuguesa – CMU e do Livro Didático em Braille – Daiana Zanelato dos Anjos.

– Facebook: as ações que jovens com deficiência intelectual realizam na rede social digital à luz dos princípios da autoadvocacia – Rosângela Kittel.

– Espaços e tempos coletivos de leitura literária na Educação Infantil da Rede Municipal de Florianópolis (SC) – Thamirys Frigo Furtado e Eliane Santana Dias Debus.

– O que significa mais tempo na escola? Sobre as políticas de jornada em tempo integral nos microcontextos das redes municipais de ensino – Vânio Cesar Seemann e Geovana Mendonça Lunardi Mendes.

— Currículo ou Prática Pedagógica:

– O empoderamento de idosos na escolarização da EJA do Núcleo de Estudos da Terceira Idade/UFSC – Cássia Cilene de Almeida Chalá Machado.

– Movimentos de mudança curricular nas experiências de educação integral em redes e escolas públicas de Santa Catarina – Edilene Eva de Lima.

– A brincadeira das e entre as crianças bem pequenas: implicações na constituição da linguagem e na participação em contexto de educação infantil – Joselma Salazar de Castro.

– Educação, comunicação e tecnologia nas dissertações e teses do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina: indícios de uma prática pedagógica educomunicativa – Wanessa Matos Vieira.

— Formação Inicial e Continuada:

– Formação continuada numa perspectiva da educação para a inteireza: uma necessidade do professor de creche – Dinorá Meinicke e Andréia Mendes dos Santos.

– Tomando a palavra… O processo de formação da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito (2004/2013) – Márcia Bressan Carminati.

– Educação Sexual em Debate nas Ondas da Rádio UDESC FM 100.1 Florianópolis: estudo de caso dos programas gravados de 2007 a 2015 como possibilidades para formação continuada – Marcia de Freitas.

Relato de Experiência

— Currículo ou Prática Pedagógica:

– Embaixadores Culturais: a Língua Espanhola e o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – Amalia Cardona Leites, Thiago Ribeiro Alves e Beatriz Margarita Luque.

– A brincadeira como eixo norteador de práticas pedagógicas – Bárbara Luiza Ludvig Rodrigues.

– O Romance em foco: uma perspectiva da representação feminina e das questões relacionadas à violência – Claudia de Souza da Natividade Vieira.

– Cinema na Escola: construindo espaços de cidadania – Lélia Florisbal Pereira e Cristina Silveira dos Santos.

– O Alienista na Cultura Digital: relato de oficinas de integração de dispositivos móveis à disciplina de Português – Luciane Sandra dos Reis Ferreira e Sandra Dias da Luz.

– Naufragados, vivendo a história – Michela R. Espíndola.

– E Agora? Eu vou para a escola. A produção cinematográfica com as crianças na Educação Infantil – Monique Cristina Gelsleuchter.

– Paisagens mapeadas: um relato sobre as aulas de Artes – Thaís Tressano Filó.

— Formação Inicial e Continuada:

– Creche e Universidade desenham juntas uma proposta de estágio a partir do novo currículo do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) – Adriana de Souza Broering e Geysa Spitz Alcoforado de Abreu.

– Projeto de formação “As políticas educacionais na atualidade: limites e perspectivas” – Vânio Cesar Seemann, Geovana Mendonça Lunardi Mendes e Marília Segabinazzi.

– O trabalho colaborativo na oferta do Atendimento Educacional Especializado – Rosângela Kittel e Ruth Mary Pereira dos Santos.

Banner

— Currículo ou Prática Pedagógica:

– Quando o projeto doutoral vira sandwich em Portugal: intercambiando ideias e permitindo aproximações entre pensamento crítico e educação emancipatória – Mônica Wendhausen, Sônia Melo e Rui Marques Vieira.

– Dialogar, observar, conhecer: ampliando nossos conhecimentos – Angela Dirce Vieira Magliocca, Pamella Tolentino e Gilda Maria Búrigo Espíndola.

– A lenda das areias: alunos com deficiência tornam-se protagonistas através do teatro de sombras – Elaine Cristina Pamplona Seiffert, Julia Fernandes e Ana Paula Garcia Boscatti.

– Entre Espaços e Tempos, novos desafios! – Elis Regina da Silva Grudzien e Camila Mendes de Jesus Mioranza.

– A magia de programar: uma introdução a programação – Giselle Araújo e Silva de Medeiros.

– Trilhando na Ilha da Magia: do Homem do Sambaqui à Etnomatemática – Jeanice Back Andrade e Renata C. Conceição.

— Formação Inicial e Continuada:

– Desenvolvimento de exergames por professores não programadores – Luciano Kercher Greis e Fernando Luiz Cardoso.



Fonte: Floripa News