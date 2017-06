Tragédia anunciada: Deinfra informa que manutenção de elevado na SC-401 está em andamento

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A gambiarra para manter as grades sustentadas por fios e cordas no elevado sobre a <b> SC-401 </b>, <b> divulgado pela coluna na segunda-feira </b>, seguia do mesmo jeito até nesta terça tarde. A responsabilidade, em tese, é do <b> Deinfra </b>. Mas quem responderá em caso de um acidente com vítimas na pista se as grades desabarem e atingirem um veículo ou motociclista? À noite, a coluna foi informada que a manutenção estava em andamento no local.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Estaca zero<br></b>Silvani Ferreira, presidente da Associação dos Pescadores do <b> João Paulo </b>, era o quadro da desolação nesta terça à tarde. Nenhuma empresa apareceu para disputar a licitação municipal para construção do trapiche no Bairro João Paulo, batalha de mais de 20 anos da colônia que reúne 86 famílias de <b> pescadores artesanais </b>, a segunda maior de <b> Florianópolis </b>. As licenças ambientais estavam liberadas e o dinheiro, R$ 2,3 milhões por meio de emenda parlamentar federal, assegurado. Mas por questões aparentemente políticas, como diz Silvani, voltou tudo para a estaca zero, já que o prazo limite para iniciar as obras termina dia 30.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Aprovação impositiva<br></b>Presidente da <b> Assembleia Legislativa </b>, deputado <b> Silvio Dreveck </b> (PP) confirmou que colocará em votação na sessão desta quarta o Projeto de Lei 4.2016, que assegura os recursos diretamente para as obras aprovadas no Orçamento Regionalizado. Ou, como batizou o autor da proposta, <b> Marcos Vieira </b> (<b> PSDB </b>), cria-se o Orçamento Regionalizado Impositivo, destinando 3% do Estado, cerca de R$ 600 milhões, para as demandas definidas nas audiências. São necessários 24 votos favoráveis para aprovar. Em nome da coletividade, impõem-se ao parlamento catarinense votar favorável ao PL.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Na cara do gol<br></b>O <b> tráfico de drogas </b> segue escancarado nas imediações do novo complexo da Secretaria de Segurança Pública, na Avenida Ivo Silveira.</p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini </b> <br></p><p> <b>Região metropolitana de Florianópolis é refém das pontes</b> <br></p><p><b> Levantamento aponta os vereadores que mais faltaram nas sessões da Câmara de Florianópolis <br></b></p><p> <b>Jovens gravam vídeo escalando a ponte Hercílio Luz e vigilância da obra é reforçada</b> <b><br></b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense