Trânsito será alterado para última etapa das obras na Rua Luiz Fagundes

A sexta e última etapa das obras de ampliação da rede de abastecimento de água inicia na próxima terça-feira (5). Nesta fase, parte da marginal da BR-101 sentido Palhoça – São José será interrompida, assim como, na Rua Luiz Fagundes que ficará totalmente bloqueada para a passagem de veículos, sendo permitido apenas o trânsito local nos dois trechos. A conclusão da obra está prevista para o dia 20 de dezembro.

Para auxiliar os motoristas nos desvios provocados pelas obras na marginal da BR-101, a Autopista Litoral Sul e Polícia Rodoviária Federal estarão sinalizando os locais para orientar os condutores. Já no entorno da Rua Luiz Fagundes o auxílio no trânsito será efetuado pela Guarda Municipal de São José.

Para quem sair do bairro Forquilhinha, o trânsito continuará igual para chegar a Beira-Mar de São José. Para os moradores do bairro Praia Comprida, o sentido de mão única da Rua Felipe Domingues Petry será mantido, para acessar a marginal da BR-101.

Além de interromper o trânsito em parte da marginal da BR-101, a passagem de veículos na Rua Luiz Fagundes será totalmente bloqueada, sendo assim os motoristas que desejarem chegar até a Forquilhinha e região devem seguir até o túnel do roçado pela BR-101 (veja no mapa).

Outra alternativa de acesso ao bairro Forquilhinha, será seguir pela Rua João Amaral Rios que tem acesso à Rua José Lino Kretzer chegando até a Rua Getúlio Vargas. Após passar a Rua Frederico Alfonso, na Ponta de Baixo, os motoristas podem seguir a direita pela Rua Benjamin Gerlach chegando à Rua Sen. Carlos Gomes de Oliveira.

Para acelerar a conclusão das obras, a Secretaria Municipal de Infraestrutura já iniciou os trabalhos de pavimentação na Rua Luiz Fagundes.

A última das seis etapas de obras de saneamento, que acontecerá na Rua Luiz Fagundes e na marginal da BR-101, tem previsão para conclusão no dia 20 de dezembro. O objetivo é ampliar o abastecimento no município devido ao aumento no consumo de água durante a temporada de verão.



