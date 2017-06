Trecho da BR-282 em São José do Cerrito é parcialmente liberado

<p>Bloqueado desde o começo deste mês por uma <b> queda de barreira provocada pelas fortes chuvas em Santa Catarina </b>, o Km 253 da BR-282, em <b> São José do Cerrito </b>, na Serra de Santa Catarina, foi parcialmente liberado nesta segunda-feira. Apesar de ainda ter barro sobre a via, o tráfego opera no sistema de siga e pare. Por enquanto, apenas veículos leves foram liberados, explicou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A liberação parcial do trecho foi promovida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).</p><p>A PRF ainda destaca que a via possui um desnível, e por isso os motoristas que tiverem condições de passar por rotas alternativas devem evitar o trecho. A passagem de ônibus e caminhões ainda não foi autorizada, e também ainda não há previsão para a liberação completa da pista. O local, que permanece sendo monitorado pela polícia e órgão responsável, pode ser interditado novamente em caso de piora das condições.</p><p>A via é uma das principais entradas para o município de Lages, na Serra. Entre os trajetos alternativos pavimentados citados pela polícia, estão as BR-282 (sentido Campos Novos), BR-470 (sentido Vale) ou a BR-116 (sentido Rio Grande do Sul). Esses itinerários são de até três horas e somam até 240 quilômetros a mais. </p><p>Antes da interdição, o caminho direto entre as duas cidades pelo trecho agora interditado era feito em até uma hora, e 56 quilômetros eram percorridos. Outra opção é seguir pela SC-120 até Curitibanos e de lá pegar as BR-470 e BR-116 sentido Lages, uma viagem que pode levar até duas horas. O caminho, que soma aproximadamente 120 quilômetros, não tem pavimentação.<br></p> Trecho antes das melhorias que permitiram a liberação parcial da via Foto: PRF / Divulgação <p><b>Leia também:<br> Queda de barreira na BR-282 dificulta acesso à cidade de São José do Cerrito, na Serra </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense