Trechos da BR-116 serão interditados na tarde desta terça-feira

<p>A Autopista Planalto Sul, responsável pela BR-116, irá bloquear três trechos da rodovia na tarde desta terça-feira em Monte Castelo, no Norte de SC. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os quilômetros 99 e 114, sentido Sul, e 119,5, no Norte, ficarão interditados das 13 até as 15h de hoje. Segundo a concessionária, será realizado serviço de terraplanagem no local. </p><p>Para maiores informações, a Autopista orienta os motoristas ligarem para 0800 6420116, acessar o perfil da concessionária no Twitter @Arteris_APS ou entrar no <b> site </b>. <br></p><p><b>Vias alternativas sentido Norte:</b><br>- Acessar Km 245 (em Lages) para seguir até a BR 101 via BR 2822);<br>- Acessar Km 184 (em São Cristóvão do Sul) para seguir via BR 470;</p><p><b>Vias alternativas sentido Sul:<br></b>- Acessar a BR-280 no km 12 (em Mafra) e seguir até Porto União, desviando para a SC-350 e retornando no km 1332);<br>- Acessar a SC-477 no km 60 (em Papanduva) e seguir até Canoinhas, desviando para a BR-280 até Porto União e posteriormente para a SC-350 e retornando no km 133.<br></p><p><b>Leia mais notícias:<br> Trecho da rua Piratuba, na zona Norte de Joinville, será interditado <br> TJ-SC julga nesta terça pedido de liberdade de motorista que matou duas mulheres em Florianópolis </b><br><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense