Três homens morrem e outro fica ferido após descarga elétrica no interior de Palmeira, no Serra de SC

<p>Três homens morreram e um outro se feriu com gravidade após sofrerem uma descarga elétrica no interior Palmeira, na Serra de SC, no fim da manhã desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros da região, os homens são moradores da localidade e estavam tentando fazer uma ligação particular junto à rede elétrica quando um deles encostou na fiação energizada. A ocorrência foi gerada perto das 11h30min, próximo a SC-114, no interior do município. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. </p><p>Conforme a Polícia Militar (PM), as vítimas não estavam usando equipamentos de segurança. O homem ferido foi encaminhado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) até o Hospital Santa Clara, em Otacílio Costa. De lá, o helicóptero da PM encaminhou a vítima para Lages. Já os corpos dos homens que morreram ainda no local foram levados ao Instituto Geral de Perícias (IGP). </p><p><b>Leia mais notícias:<br> Homem morre durante o trabalho no Porto de São Francisco do Sul <br> Homem morre eletrocutado ao tentar salvar geladeira de enchente <br></b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense