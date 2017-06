Três perguntas: Deborah Viegas

<p>Linda, saudável e bem sucedida, a empresária <b>Deborah Viegas</b> é fonte de inspiração para muitas mulheres. Aos 30 anos, a mineira que optou por morar em Florianópolis e hoje comanda quatro negócios tem uma história que começou com a venda de roupas para amigas e hoje alcança cifras de dar inveja a grandes empresas, sendo que 30% do faturamento vêm das vendas pela internet.<br></p><p></p><p><b>A que você atribui tanto sucesso?</b><br>Acreditar sempre no seu potencial, no seu sonho e ter amor pelo que se faz. Se você não tem coragem, não adianta ter vontade.</p><p><b>Você se considera uma workaholic?<br></b>Pra mim workaholic é aquela pessoa que tem paixão pelo trabalho. Meu trabalho é parte da minha vida, mas também aproveito muito, viajo, tenho meus sonhos pessoais e amo tudo que tenho.</p><p><b>O que ainda sonha conquistar?<br></b>Sou movida por sonhos, mas o principal deles é ser mãe e formar a minha família. Viajar o mundo também está nos meus planos. Por fim, me vejo ajudando a realizar sonhos de pessoas, por isso comecei um trabalho de consultoria empresarial e ajudo no que posso a tornar essa realidade mais próxima.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Catarinense Zilda Arns ganha hospital com seu nome no Haiti <br> Filha da catarinense Mirella Santos conquista milhares de fãs com tiradas hilárias na internet <br> Músico pede namorada em casamento no fim da apresentação da Camerata <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense