Três perguntas: Otávio Janecke

<p><br></p> Otávio faz de 2 a 3 trabalhos por mês como modelo Foto: Heverson Walter / Divulgação <p>O publicitário <b>Otávio Janecke</b> jamais imaginou que seus 120kg distribuídos em 1,85m fariam sucesso a ponto de ganhar fama nacional. Morador de Jaraguá do Sul, ele descobriu a profissão de modelo plus size após se sentir ofendido com a indicação feita por uma amiga. Hoje, além dos trabalhos de moda e como gerente de relacionamento de uma empresa, Janecke administra um blog onde divide as experiências e dificuldades de quem está "fora dos padrões".<br><b><br>O que mudou na sua vida depois que você virou modelo plus size?<br></b>Entendi que todos têm seu espaço e sua beleza, independente do padrão ao qual muitas vezes tentei me adequar. Hoje, estou mais confiante, lido melhor com meu corpo e cuido ainda mais da minha saúde. </p><p><b>Você ainda faz dieta?<br></b>Sim e continuarei fazendo. Mesmo quem é modelo plus size precisa ter controle sobre suas medidas. Muitos acham que a gente pode comer de tudo, mas é um grande engano. </p><p><b>Como está lidando com toda essa exposição?<br></b>Quando fiz meu primeiro trabalho não imaginei que iria tomar as proporções atuais. Entretanto, quando decidi que, além de modelar, também iria criar um blog com foco no homem plus size, já sabia que teria que me expor mais. <br></p>

