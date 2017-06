Três perguntas para: Amanda Reitenbach

<p>Ela é expert num ramo dominado por homens! Sommelier de cerveja e doutora em engenharia química, <b>Amanda Reitenbach</b> é diretora do Science of Beer Institute e criadora do primeiro nariz eletrônico para a indústria cervejeira. </p><p><b>De onde surgiu o seu interesse pela cerveja? </b><br></p><p></p><p>Foi durante a faculdade de engenharia química, quando também fiz estágio em uma cervejaria. Desta paixão nasceu o Science of Beer Institute, com sede em Florianópolis e com cursos em todo o país. A nova série de aulas na Capital começa em julho.</p><p> <b>Qual o tipo de cerveja que mais gosta? </b></p><p>Depende do dia. Tenho fases que prefiro beber cervejas mais lupuladas ou mais tostadas. No momento minhas preferidas são as ácidas, nos mais variados estilos e fabricantes. </p><p> <b>Como funciona o nariz eletrônico?</b></p><p><b></b></p><p>São sensores que avaliam e detectam os compostos indesejáveis na fabricação de cervejas. É uma ferramenta barata e muito importante para o desenvolvimento de novos produtos e controle de qualidade.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Atlântida promove evento só para mulheres nesta quarta <br> Gelato de pinhão com quentão é novidade para o inverno <br> Donna: Por uma vida mais “Bela” e saudável <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense