Tribunal Regional do Trabalho de SC abre concurso público com salários que chegam a R$ 12 mil

<p>O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 12ª Região, em Santa Catarina, abre à s 14h desta terça-feira, 27, inscrições para <b>concurso público</b> . A seleção acontece com provas objetivas e escritas a serem realizadas em dez cidades de Santa Catarina: Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra e Tubarão e está prevista para ser realizada em 27 de agosto.</p><p>Além das vagas disponíveis, todas as oportunidades formarão candidatos para o cadastro reserva. Para técnico judiciário, é exigido nível médio. Para as oportunidades de analista judiciário, nível superior. Confira os detalhes dos cargos:<br></p><p><b>Analista judiciário:</b> área administrativa, sem especialidade (somente cadastro reserva). Salário de R$ 10.461,90.<br><br><b>Analista judiciário:</b> área judiciária, especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal (1 vaga+cadastro reserva). Salário de R$ 12.180,99.<br><br><b>Analista judiciário:</b> área judiciária, sem especialidade (1 vaga+cadastro reserva). Salário de R$ 10.461,90.<br></p><p><b>Técnico judiciário: </b>cargo para a área administrativa (1 vaga+cadastro reserva). Salário é de R$ 6.376.41.<br><br>As inscrições abrem as 14h desta terça-feira no <b> site da Fundação Getúlio Vargas </b>, até as 18h de 25 de julho de 2017. A taxa de inscrição é de R$ 90 para técnico judiciário e R$ 110 para analistas. Veja <b> o edital completo </b> no site da FGV.</p>

Fonte: Diário Catarinense