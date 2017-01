Trilha do Morro do Cambirela: onde os fracos não têm vez 

<p><br></p> Foto: Divulgação/ FloripaXtreme <p>O grupo de amigos estava esperando havia mais de uma semana por um dia nublado e menos quente para cumprir um programa que já estava combinado desde o verão passado: subir até o alto do morro Cambirela, na Grande Florianópolis. Nenhum deles está acostumado a fazer este tipo de trilha, tão pesada e com trechos íngremes, mas estavam decididos a ir, antes de voltar para casa em São Paulo, o que vai acontecer no próximo domingo. Pois bem. Marcaram o dia, contrataram um guia (o que é muito importante quando não se tem muita experiência), prepararam a mochila com alguns itens básicos como água, lanche leve, protetor solar e repelente, e saíram. O carro ficou no pé do morro, na BR-101, município de Palhoça. <br></p><p><b>Acompanhe as colunas de Viviane Bevilacqua </b></p><p>Só de olhar para o Cambirela de pertinho (que tem 1.043 metros de altura), um deles, o mais gordinho, quase desistiu. Mas achou que seria mais fácil encarar a subida do que aguentar a gozação dos outros, caso amarelasse antes mesmo de começar. Os primeiros metros foram fáceis. Riam, conversavam, paravam para fazer algumas fotos e tomar uns goles de água. À medida que subiam, entretanto, a vontade de conversar ia rareando, na mesma proporção em que o fôlego diminuía sensivelmente. Dois deles, com bom preparo físico, iam na frente, sem paciência para acompanhar os retardatários que paravam a cada meia dúzia de passos.</p><p>O guia ajudava e animava a rapaziada, mas ele já havia avisado que é uma trilha muito difícil de ser percorrida e que exige um bom prepara físico dos aventureiros. Após umas duas horas de caminhada, o grupo chegou a um platô, de onde se pode avistar pela primeira vez todo o litoral, desde Florianópolis até a Praia da Pinheira, um visual incrível. Ao olhar para cima, o gordinho, já completamente esgotado, disse que ficaria ali esperando os amigos descerem. Pessoas de outros grupos estavam na mesma situação, haviam desistido de ir até topo. O resto da turma subiu _ a última parte do trajeto é ainda mais íngreme.</p><p>Os amigos confirmaram ao voltar que o visual é incrível, o que as fotos comprovaram. Depois de um lanche e do merecido descanso, desceram todos juntos até a estrada. Foi uma aventura e tanto. Dia seguinte mal conseguiam ficar em pé, o corpo inteiro doía. Se valeu a experiência? Pelo jeito, sim. Ontem eles já olhavam no mapa qual será a grande trilha do próximo verão. Só o gordinho não parece muito animado. Os amigos, pelo jeito, passarão trabalho para convencê-lo a participar da próxima aventura.</p><b>Leia as últimas notícias do Diário Catarinense </b><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense