TRT pretende evitar greves em SC

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O <b> Tribunal Regional do Trabalho </b> da 4ª Região criou uma nova dinâmica processual para incentivar os sindicatos a investir mais tempo e energia na mesa de negociações antes de entrarem em <b> greve </b> ou judicializarem disputas por melhorias salariais e direitos trabalhistas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O projeto de mediação pré-processual permite que o vice-presidente do TRT-SC – cargo ocupado atualmente pela desembargadora Mari Eleda – atue desde o início das negociações e confrontos entre empregados e empregadores. Nesta condição de mediadora poderá propor um acordo entre os litigantes, evitando assim que a disputa se prolongue, que greves prejudiquem a maioria da população como tem ocorrido com frequência em Florianópolis e Santa Catarina.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A magistrada trabalhista deu detalhes desta iniciativa positiva do TRT, baseada em modelo usado pelo <b> Tribunal Superior do Trabalho </b>, após a resolução 168/16: “É um momento pré-processual, ninguém estará sendo julgado. Nosso desafio será ajudar as partes a construir propostas que sejam capazes de criar um consenso.”</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O novo modelo a ser adotado compreenderá também a atuação direta do <b> Ministério Público do Trabalho </b>, que será convidado a participar das audiências.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Trata-se de uma inovação que merece ser aplaudida e efetivada pelos sindicatos. No sistema até agora vigente, como ressalta Maria Eleda “o Judiciário acabava atuando apenas no final de todo esse processo, quando a crise já está deflagrada e os ânimos costumam ficar mais exaltados. Muitas vezes o dissídio acaba dificultando a possibilidade de acordo.”</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Em termos práticos, se o <b> Sintraturb </b> de <b> Florianópolis </b> está mesmo decidido a paralisar o sistema de transporte coletivo da Capital nesta sexta-feira porque o <b> Consórcio Fênix </b> não efetuou o pagamento do vale-mensal, que acione nesta quinta mesmo o TRT-SC, evitando prejuízos incalculáveis com a nova greve.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Caixa vai liberar FGTS para titulares de 32 mil residências em Florianópolis </b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Consórcio Fênix avisa equipe de Gean Loureiro sobre ameaça de paralisação geral </b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>Eduardo Pinho Moreira e Marcos Vieira participam de encontro com Geraldo Alckmin em SP</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense