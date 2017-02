Trump diz no Twitter que decisão de juiz sobre muçulmanos será anulada

Estadão Conteúdo

– Presidente disse que a decisão do ‘suposto juiz’ é ‘ridícula’ –

Estados Unidos – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de responder, pelo twitter, ao bloqueio temporário do juiz de Seattle, James Robart, ao seu decreto de ontem, que proíbe a entrada de imigrantes de sete países de maioria muçulmana no país. Trump disse que a decisão do “suposto juiz” é “ridícula e será anulada”.

“Quando um país não é mais capaz de dizer quem pode e quem não pode entrar e sair, especialmente por questões de segurança, é um grande problema”, disse Trump, postando na sequência: “Interessante que alguns países do Oriente Médio concordaram com o veto. Eles sabem que certas pessoas permitem a morte e destruição”.

“A opinião desse suposto juiz, que essencialmente leva a aplicação da lei longe de nosso país, é ridícula e será anulada”, finalizou o presidente dos Estados Unidos.

Fonte: O Dia