Trump diz que China não manipula moeda

<p>O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou seu discurso nesta quarta-feira e disse que a China não manipula sua moeda para obter vantagens comerciais.</p><p>Em declaração ao jornal Wall Street Journal, Trump pareceu colocar panos frios em um assunto que ameaçava as relações com Pequim, poucos dias depois de receber o presidente chinês Xi Jinping.</p><p>”Não são manipuladores da moeda”, disse Trump ao jornal.</p><p>Em outra aparente mudança, deixou aberta a possibilidade de voltar a nomear Janet Yellen para um novo mandato à frente do Federal Reserve (Fed).</p><p /><p>hs/sst/gm/ja/cc</p>

Fonte: Diário Catarinense