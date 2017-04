Trump informa Congresso sobre ataque na Síria dois dias depois

Criticado por vários congressistas americanos por não ter informado a Casa antes de lançar um ataque aéreo na Síria, o presidente Donald Trump escreveu neste sábado, 8, aos líderes de ambas as Câmaras para atualizá-los e adverti-los sobre a possibilidade de novos ataques.

"Agi em função dos interesses vitais da Segurança Nacional e da Política Externa dos Estados Unidos, conforme minha autoridade constitucional para conduzir operações internacionais enquanto comandante-em-chefe", comunicou Trump aos presidentes da Câmara de Representantes e do Senado.

Em sua carta, o presidente americano detalha que ordenou o ataque às 20h40 de quinta-feira, no horário de Washington, D.C. (21h40, em Brasília), contra a base aérea de Al-Chaayrate.

Trump disse que "a Inteligência americana indicou que as forças militares sírias que operam nessa base eram responsáveis pelo ataque químico contra civis sírios na província de Idleb em 4 de abril". Pelo menos 86 pessoas morreram no ataque.

"Ordenei essa ação para degradar as capacidades do Exército sírio de realizar outros ataques com armas químicas e dissuadir o regime sírio de utilizar, ou desenvolver, armas químicas", escreveu, acrescentando que agiu com o objetivo de "melhorar a estabilidade da região" e evitar que a situação humanitária se deteriore ainda mais.

As duas Câmaras são controladas pelo Partido Republicano, mas legisladores de ambos os partidos lamentaram e criticaram que a Casa Branca não tenha se comunicado com o Congresso antes de lançar a ofensiva.

Fonte: diariodonordeste