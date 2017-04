TURISMO É SOLUÇÃO PARA CONTER A CRISE ECONÔMICA NO BRASIL

Florianópolis – Ilha da Magia

“O turismo é o setor que tem maior chance de ajudar o Brasil a sair da crise econômica”, afirmou nesta segunda-feira (03) o presidente da Embratur , Vinicius Lummertz, durante o Fórum Empresarial do Turismo realizado no Rio de Janeiro. O discurso é sempre o mesmo, mas a carga tributária não alivia e nem propicia que a indústria do turismo cresça efetivamente e nos tire do buraco. Não existe esforço nenhum do governo federal para abrir o mercado de aéreas e, com isso, provocar uma redução no preço das passagens. Por mais que se esforce Lummertz, o trade já está cansado desse discurso.