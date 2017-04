Turismo projeta ocupação de 65% 

<p>Depois de uma temporada frustrante para o <b>turismo catarinense</b>, a Semana Santa promete um fôlego extra para os empresários do setor. Não que a <b>Páscoa </b>garanta o movimento por si só — hotéis e pousadas ainda dependem que o tempo colabore para a vinda de visitantes ao litoral do Estado. Em <b>Florianópolis</b>, a previsão é de uma ocupação de 65% dos leitos, índice próximo do registrado em 2016.</p><p>— Essa é a previsão, mas depende do tempo. Se estiver bom, ajudará na vinda dos turistas, se for ruim, pode prejudicar o movimento — diz Estanislau Bresolin, presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Florianópolis (<b>SHRBS</b>).</p><p>A principal aposta dos empresários é no turismo doméstico, ou seja, visitantes de outras cidades brasileiras. Para os bares e restaurantes, representados pela Abrasel SC, a expectativa é positiva para o período. </p><p>– Com o câmbio nestes patamares, acredita-se que aumente o turismo doméstico. Além disso, um dos efeitos da crise é que o morador não viaje no feriado, o que acaba aumentando o fluxo em bares e restaurantes – afirma o presidente da <b>Abrasel-SC</b>, Raphael Dabdab.</p><p><b>Balneário Camboriú tem programação temática</b><br></p><p>A prefeitura de Balneário Camboriú já começou a decoração de Páscoa, feita com materiais dos anos anteriores como forma de economizar gastos. Embora seja um agrado ao turista, para o presidente do <b>Convention & Visitors Bureau</b> da cidade, João Francisco Barão, é preciso mais:</p><p>— Nossas ações ainda são tímidas, precisamos investir em grandes eventos específicos para a data, trazer o clima de Páscoa para o turista. No Vale, por exemplo, temos a <b>Osterfest</b>, que é um sucesso — diz Barão, que é empresário no setor de gastronomia.</p><p>Ele também aposta no tempo bom para impulsionar o movimento de visitantes, principalmente de fluxo interno, com pessoas que têm casa de praia na cidade e deixam para decidir se vão viajar na última hora.</p><p>Vice-presidente do Convention de Balneário Camboriú, a empresária do ramo hoteleiro Margot Libório acredita que o movimento de turistas estrangeiros, da Argentina, Uruguai e Paraguai, será satisfatório para o período. Ela acredita que a taxa de ocupação dos leitos ficará em 70%:</p><p>— Não só o feriado, mas toda a primeira quinzena de abril terá um movimento excepcional. Os países vizinhos, como o Uruguai, têm uma semana inteira de folga na Páscoa, os paraguaios costumam viajar muito nessa época.</p><p>Margot também considerou a temporada atípica, embora não totalmente ruim. Mas faz um mea culpa sobre a responsabilidade do setor em estar acomodado para receber os turistas. Para ela, falta inovação e profissionalismo também por parte do poder público:</p><p>— A taxa de ocupação foi boa, mas os resultados não apareceram no comércio e nos restaurantes, por exemplo. Não é só abrir um estabelecimento para o turista gastar. Eles estão vindo mais informados e nós acabamos não correspondendo às expectativas.<br><br></p><p></p><p></p><p>Otimismo na Serra<br></p><p></p><p></p><p>Na Serra catarinense, a expectativa para a Semana Santa é de um crescimento de 5% a 8% no número de visitantes em relação ao feriado do ano passado. No geral, a ocupação deve ficar acima dos 90% e há alguns casos de hotéis e pousadas lotados com antecedência. Na região serrana, ao contrário do litoral, a expectativa para alavancar as vendas no feriadão é de chegada de uma massa de ar polar para que mais pessoas partam em busca do frio.– Cada um com a sua torcida – brinca Mario Cesar Alves, presidente do sindicato dos hotéis da região serrana.Um dos empreendimentos em que a lotação máxima está garantida é o Hotel Boqueirão. Segundo o dono Rogério Silveira, a Páscoa é um dos períodos mais rentáveis.— Desde que abri o hotel, em 1990, todo ano lota.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense