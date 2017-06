TV digital

<p>No momento em que o mundo da comunicação é marcado pelo advento da mobilidade e convergência tecnológica, a televisão brasileira se reinventa ao adotar em todo território nacional o padrão digital. Até o final de 2023, não haverá mais transmissão de TV analógica, tal como é hoje. Aliás, o Brasil está sendo o país que emprega mais velocidade na migração para o digital.<br></p><p>O processo é por etapas e já começa a se refletir em Santa Catarina. Amanhã, dia 22, será anunciado na Capital o cronograma de desligamento do analógico em Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Grande Florianópolis. A partir de 31 de janeiro do ano que vem, esses municípios passam a receber exclusivamente o sinal digital. Portanto, a região da Capital servirá como um grande laboratório para o Estado. Até o final de 2018, o mesmo deve acontecer com cidades como Blumenau, Joinville e Jaraguá do Sul.<br></p><p>Hoje, 45% dos domicílios brasileiros já recebem sinal digital de TV aberta, com imagem mais nítida, som de melhor qualidade e o fim de ruídos e interferência. Isso sem falar da vantagem de mobilidade e interatividade com outras plataformas, como celulares, tabletes e computadores. A digitalização da TV brasileira é um avanço tecnológico que manterá a televisão como veículo protagonista das mudanças na sociedade moderna. Mídia confiável e com maior audiência, daí sua importância em qualificar sua transmissão.<br></p><p>Os atuais televisores já vêm adaptados para captar o sinal digital. Para os aparelhos mais antigos, será preciso um pequeno conversor. A digitalização da TV brasileira só trará benefícios para todos. O telespectador, que ganha em qualidade, o mercado publicitário, que conta com novas ferramentas midiáticas, e, por fim, os profissionais das emissoras, que podem entregar um conteúdo com a qualidade que sempre norteou a televisão do país. <br></p><p>Para tirar dúvidas, os usuários têm à disposição o telefone 147, ligação gratuita. Ou acesse o site <b> www.sejadigital.com.br </b>.<br></p><p><b>*</b><i>Marcello Correa Petrelli é presidente da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e TV (Acaert) e vive em Florianópolis</i><br></p><p><b> Concorda com o autor? Quer publicar um artigo sobre o tema ou assunto correlato? Participe do Vozes! </b><i><br></i></p><!– contentFrom:cms –>

