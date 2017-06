Uber anuncia delivery de comida para Santa Catarina 

<p>A <b>Uber </b>pretende trazer um novo serviço para <b>Santa Catarina</b> até 2018. Funcionando apenas em São Paulo, o aplicativo de entrega de comida <b>UberEATS</b> deve começar a operar no Sul do país até o fim deste ano, ainda sem definição sobre quais cidades estará disponível. As informações foram divulgadas em evento da empresa que reuniu jornalistas catarinenses, paranaenses e gaúchos na capital paulista ontem. O encontro debateu novidades, a situação legal do serviço e as expectativas para o futuro da mobilidade urbana no mundo.<br></p><p>O UberEATS concorre diretamente com o iFood, prometendo ser mais prático. Ele permite que o usuário alterne entre cardápios de restaurantes, consulte preço e tempo de entrega – e que também acompanhe todo o trajeto da entrega, assim como nas corridas do Uber tradicional, levando em conta tempo de preparo e de deslocamento do motorista até o restaurante.<br></p><p>O app tem integração com o aplicativo da Uber, o que facilita a sincronização dos dados pessoais, de endereço e de pagamento. E a entrega pode ocorrer de moto, carro, bicicleta ou mesmo a pé. Quando o local é bem próximo de onde o UberEATS está, até pedestres podem levar as refeições.<br></p><p>O benefício para os restaurantes está em não precisar manter uma frota fixa de entregadores, além de poder fazer mais entregas ao mesmo tempo, conforme a demanda de pedidos.<br></p><p><b>App é regulamentado em cinco cidades brasileiras</b><br></p><p>O encontro com jornalistas também tratou sobre a situação da regulação da Uber no Brasil. Atualmente, apenas São Paulo, Porto Alegre (RS), Vitória (ES), São José dos Campos (SP) e o Distrito Federal têm regulamentações aprovadas e sancionadas. Nacionalmente, há projetos sendo discutidos ou já em tramitação na Câmara e no Senado, mas nenhum deles é visto pela Uber como favorável à livre concorrência entre os motoristas vinculados ao app e outros serviços de transporte de passageiros. <b><br></b></p><p>Em Santa Catarina, um projeto de lei sobre o assunto está sendo debatido na Câmara de Vereadores de Florianópolis e a Uber diz acompanhar a situação e se põe à disposição para esclarecimentos e construção de uma proposta viável. <br></p><p>Já em Balneário Camboriú, os vereadores aprovaram um projeto com dois pontos polêmicos, vistos como empecilhos à atuação do aplicativo no município nos moldes como ele foi criado. O primeiro entrave é a exigência de que os carros sejam emplacados na cidade, o que trava a circulação de motoristas de fora – e contraria o modelo do aplicativo. O segundo é o artigo que prevê que a Uber envie à prefeitura, periodicamente, o relatório de corridas por motorista, incluindo o trajeto feito, o valor pago e a avaliação feita pelo usuário.<br></p><p>A Uber afirma que acompanha situações como esta e que uma das possíveis saídas seria contestar judicialmente a lei. Isso porque ela seria inconstitucional ao violar a livre iniciativa, a livre concorrência e o interesse dos consumidores.<br></p><p>Sobre a expansão para mais cidades catarinenses, a Uber afirma apenas que a intenção é estar em ¿todos os municípios¿, sem divulgar datas ou locais – como já é de praxe na empresa de tecnologia. Atualmente, o app está presente em 11 municípios.</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense