Uber em Balneário Camboriú só poderá ser feito por veículos com placa da cidade

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>Depois de regulamentado</b> , o serviço de transporte de passageiros <b>Uber </b> em <b>Balneário Camboriú</b> só poderá ser feito por veículos com placa da cidade. Os vereadores que colocaram essa exigência querem evitar uma invasão de “ubeiros” de outros municípios, principalmente durante a temporada de verão. Se a moda pega por aqui, a polêmica será grande. Aliás, grande parte dos motoristas que trabalham no Uber em <b>Floripa </b> é de veículos de <b>São José</b> , <b>Palhoça </b> e <b>Biguaçu</b> . </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Sucessão</b><br>Serviço Secreto do Cacau apurou que após notícias de que o governador <b>Raimundo Colombo</b> (PSD) e o vice-governador <b>Eduardo Pinho Moreira</b> (PMDB) pretendem renunciar para concorrer ao Senado <b>em 2018</b> . Os bastidores na <b>Assembleia Legislativa</b> estão agitados. Se isso ocorrer, o próximo governador para o mandato tampão, será escolhido de forma indireta, pelos deputados estaduais. Ninguém confirma, mas já existem até nomes entre os próprios deputados de olho no mandato que pode ser de cerca de oito meses. <br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Só feras</b><br>Além dos Desembargadores Cesar Abreu e Rodrigo Collaço, citados nesta quinta como candidatos a presidência do <b>TJSC </b> nas eleições de dezembro, Alexandre D’ivanenko, atual vice presidente, também está na disputa. Com três nomes dessa envergadura, isso sim seria uma eleição de respeito para prefeito de Floripa.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Al Capone</b><br>Assim como o mafioso Alphonse Capone driblou as autoridades americanas por anos, só sucumbindo quando foi pego por fraude fiscal, os craques que brilham na Espanha vem sofrendo uma cerrada marcação do fisco espanhol. Depois de surpreender <b>Messi </b> e <b>Neymar </b> com pesadas multas, além da investigação criminal, agora chegou a vez do craque merengue <b>Cristiano Ronaldo</b> . Ele está sendo acusado de fraude tributário em mais de 14 milhões de euros. A tentativa de drible de Cristiano Ronaldo no fisco é o mesmo que levou a recente <b> condenação de Messi </b> e seu pai que criaram uma empresa num paraíso fiscal para explorar seus direitos de imagem. O que também está <b>causando aborrecimentos</b> ao ex-tenista <b>Guga Kuerten</b> no Brasil. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Acorda, Avaí</b><br>Na opinião de <b>Pep Guardiola</b> , um dos mais conceituados técnicos de futebol do mundo, as oito primeiras rodadas definem qual será a posição final dos clubes em um campeonato de pontos corridos. Há controvérsias, mas ele não deixa de ter certa razão. Se for assim, na série A do Brasileirão nosso <b>Avaí </b> tá correndo risco. <b>Na última quarta perdeu para o Atlético Goianense</b> e foi parar na vice-lanterna da competição. Já a Chapecoense despachou o Vasco e voltou ao G-4. Se nada mudar, tudo continua como está, é óbvio.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Toques</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>SÁBADO – Chef Nivaldinho Machado assume a cozinha do Emporium Jazz deste sábado apresentando duas de suas especialidades: filet mignon ao molho mostarda e feijoada de camarão.<br><br>MÁGICA – Os artistas e mágicos Alejandro Muniz, Juan Araújo e William Seven iniciam a turnê Via Mágica, um show com os grandes campeões da mágica latino americana 2017, amanhã, sábado, no <b>TAC</b> . SÁBADO – Chef Nivaldinho Machado assume a cozinha do Emporium Jazz deste sábado apresentando duas de suas especialidades: filet mignon ao molho mostarda e feijoada de camarão.

MÁGICA – Os artistas e mágicos Alejandro Muniz, Juan Araújo e William Seven iniciam a turnê Via Mágica, um show com os grandes campeões da mágica latino americana 2017, amanhã, sábado, no TAC. Espetáculo pretende apresentar os melhores números dos artistas participantes incluindo os atos campeões do Congresso Latino Americano de Mágica que ocorreu em fevereiro na capital argentina Buenos Aires.

PETS – Leitor Juliano Dossena não entende como um empreendimento como o Costão do Santinho não aceita hospedagem acompanhada do "pet" – hoje praticamente membro das famílias.

Fonte: Diário Catarinense