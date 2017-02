Uber passa a aceitar pagamento em dinheiro em Florianópolis a partir de 10 de fevereiro 

<p><i>Com Larissa Neumann</i></p><p>Depois de pouco mais de três meses operando em <b>Florianópolis</b> apenas com pagamento em cartão de crédito, o Uber passa a aceitar também pagamento em dinheiro a partir das 14h da próxima sexta, 10 de fevereiro. </p><p>Para selecionar a opção, basta que o usuário opto pelo dinheiro como a forma de pagamento no aplicativo e efetue o pagamento direto ao motorista ao final da corrida. </p><p>A Uber afirma que a nova modalidade é segura e cita recursos de proteção do serviço, como rastreamento por GPS, além da possibilidade de compartilhar as informações da viagem com familiares, amigos e outros usuários. A empresa ainda garante que, no decorrer das próximas semanas, será feito um monitoramento dos resultados e opinião dos motoristas cadastrados no aplicativo e também dos passageiros. Conforme a empresa, os motoristas parceiros foram orientados a receber o valor correto em dinheiro e aconselhados a sempre ter troco suficiente. Já nas viagens com tarifa dinâmica, o passageiro deve ser avisado com antecedência que a viagem ficará mais cara. Assim como já funcionava com os pagamentos no cartão de crédito, os códigos promocionais seguem válidos para quem optar por pagar em dinheiro.<br><br>”No final da viagem o valor a pagar irá aparecer na tela verde do aplicativo do motorista. O usuário deverá pagar apenas o valor exibido na tela do motorista. O motorista receberá, posteriormente, o valor correto pela viagem realizada”, diz a Uber em uma série e perguntas e respostas sobre a novidade.<br></p><p>A estratégia do aplicativo é dar acesso para que mais pessoas possam optar pelo transporte alternativo, mesmo aquelas que não utilizam cartões. Em todas as cidades que o Uber opera no Brasil e que já contam com pagamento em dinheiro, foi assim: primeiro cartão, depois cash.</p><p> Na Câmara dos Vereadores de Florianópolis, tramita projeto para regulamentação do Uber. </p> Foto: reprodução <p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense