Udesc apresenta acervo da ditadura em Santa Catarina nesta terça-feira

<p>Será apresentado nesta terça-feira, 27, à s 15h o acervo da ditadura em Santa Catarina, doado ao Instituto de Documentação e Investigação em Ciências Humanas (IDCH) do Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed) da <b>Udesc</b> pelo Coletivo Catarinense Memória, Verdade, Justiça.</p><p>O acervo é composto por recortes de jornais, relatórios, gravações de som e vídeo, fotografias e folders que registram dados e fatos históricos da ditadura em Santa Catarina.</p><p>Os arquivos estão disponíveis no IDCH para consulta e pesquisa. Entre os destaques estão documentos sobre <b>Paulo Stuart Wright</b> , deputado estadual cassado e morto no período da ditadura militar.</p> Foto: Acero da Ditadura em Santa Catarina / Reprodução <p><b>Confira a lista de documentos disponíveis no acervo:</b></p><p>- Matérias de jornais, cópias de documentos pessoais, fotografias, artigos e correspondências sobre Paulo Stuart Wright</p><p>- Recortes de Jornais sobre Paulo Stuart Wright: Pastas: 1, 2 , 3 , 4 </p><p>- Gravações de som e imagem com depoimentos da Comissão da Verdade em SC e depoimento de 7 mulheres presas na ditadura militar. Listas </p><p>- Relação de 700 presos políticos de SC </p><p>- Biografias e fotos com processos relativos a Lei 9.140/95 que reconheceu os desaparecidos como mortos </p><p>- Dossiê completo do Prefeito de Balneário de Camboriú que foi assassinado pela ditadura militar em 1969 </p><p>- Folders, cartazes de atividades e eventos relacionadas a ditadura em Santa Catarina </p><p>- Processos de anistiados, desaparecidos e presos políticos catarinenses (Lei nº 10.719/98) </p><p>- Matérias publicadas em Jornais nacionais, estaduais e locais sobre mortos e desaparecidos na ditadura Pasta1 — Pasta 2 — Pasta 3 </p><p>- Filmes sobre a ditadura militar </p><p>- Manifestos sobre criação da Comissão Nacional da Verdade </p><p>- Relatórios do Coletivo Catarinense Memória, Verdade, Justiça. </p><p>- Livros, folhetos e revistas </p><p><b>Leia também:</b></p><p> <b>Especial: em busca de quatro verdades</b> </p><p><b> Museu da Memória e dos Direitos Humanos: Para não esquecer os horrores da Ditadura <br></b></p><p><b> Veja a lista de aprovados no Vestibular de Inverno da Udesc <br></b></p><p><b> Udesc finaliza estudo sobre estiagem no Oeste <br></b></p><p> <b>Universidades de SC criam disciplina para suprir déficit no ensino básico da matemática</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense