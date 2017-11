Udesc busca pessoas que tiveram AVC para participação em projeto de pesquisa

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) está procurando pessoas que tiveram acidente vascular cerebral para participar gratuitamente dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no Laboratório de Controle Motor (Ladecom) , do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) .

Os projetos envolvem: avaliação cardiorrespiratória; avaliação e treinamento de marcha; orientação formal e automonitoramento de exercícios domiciliares; atividade orientada à tarefa em grupo; e grupo de atividade física. As atividades gratuitas são realizadas na Clínica de Fisioterapia e em ginásios e laboratórios da Udesc Cefid, no Bairro Coqueiros, em Florianópolis.

Para se inscrever, basta enviar um e-mail para recrutamentoavc@gmail.com ou ligar para (48) 99685-0152, informando nome e telefone para contato. Os participantes passarão por uma avaliação agendada e serão encaminhados para o projeto mais adequado. “Os voluntários podem se beneficiar entrando gratuitamente nos nossos programas”, destaca a doutoranda Daniela Parizotto, integrante do Ladecom.

Convite aos alunos

A equipe do Ladecom também convida alunos dos cursos de graduação em Fisoterapia e Educação Física da Udesc Cefid a conhecerem os projetos de pesquisa e de extensão realizados pelo laboratório. Os acadêmicos podem, segundo Daniela, ampliar seus conhecimentos sobre a reabilitação neurológica e vivenciar as práticas do Ladecom.

O programa de extensão “Atenção à saúde a pessoas com sequela de acidente vascular cerebral/encefálico”, por exemplo, oferece aulas de atividades físicas e adaptação às tarefas diárias, orientação domiciliar e beira de leito. Além disso, fornece orientações a pessoas com sequelas de AVC, cuidadores e familiares, auxiliando o tratamento em longo prazo dos pacientes.



