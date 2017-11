Udesc está com 53 vagas de professor substituto abertas em nove municípios

Está aberto o período de inscrições para o Processo Seletivo nº 07/2017 da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). São 53 vagas de professor substituto em Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis (Ceart, Esag e Faed), Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, Pinhalzinho e São Bento do Sul. Confira o edital .

As oportunidades são temporárias, com prazo de até quatro anos, em áreas como Programação Visual, Nutrição Animal, Economia Brasileira, História da África, Língua Brasileira de Sinais, Planejamento Governamental, Paisagismo e Bioquímica. Os salários variam de acordo com a titulação do docente e as horas contratadas.

As inscrições podem ser feitas no site oficial até 19 de novembro pelos candidatos doadores de sangue, com isenção da taxa, e até o dia 27 pelos demais candidatos por meio de depósito identificado, no valor de R$ 100.

Os candidatos do processo seletivo da Udesc realizarão uma prova escrita e outra didática, além de passarem por avaliação de títulos, entre 11 e 13 de dezembro. Mais informações sobre vagas, endereços e horários de atendimento podem ser obtidas no edital e com as direções de Ensino dos centros.



Fonte: Floripa News