Udesc lança campanha contra câncer de mama e colo de útero e recebe doações para o Cepon

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) lançou a campanha “Um lenço por um laço” para celebrar o Outubro Rosa, mês em que as mulheres são alertadas para a necessidade de diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero. A partir desta quarta-feira (11), a instituição arrecadará doações para o Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), além de disseminar mensagens para estimular a comunidade acadêmica a aderir à ação.

A iniciativa é da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano (CDH) . A coordenadora da campanha, enfermeira Valdirene Ávila, explica que o Cepon é um serviço de referência no tratamento oncológico em SC. “A ação quer ajudar na prevenção do câncer e contribuir para dar assistência aos pacientes do Cepon”, disse.

Serão aceitos lenços de cabeça (algodão), fraldas geriátricas, escova e pasta dental, sabonete, hidratante corporal e cabelos para a confecção de perucas. “O cabelo doado tem que ter, no mínimo, 15 centímetros de comprimento e deve ser disposto em mechas envolvidas em papel toalha para não embaraçar”, diz Valdirene.

Em Florianópolis, os donativos podem ser entregues até o dia 31, de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h, na Sala da Enfermagem, em frente à Cantina do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag) . Nos demais centros, os donativos serão recebidos em locais definidos pelas direções-gerais, com divulgação em cartazes. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail valdirene.avila@udesc.br e pelo telefone (48) 3664-7999, das 13h às 19h.

Conscientização é fundamental

As mensagens de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero serão divulgadas em cartazes afixados nos banheiros femininos da instituição. As peças gráficas, que foram criadas pela Secretaria de Comunicação (Secom) , pretendem alertar as mulheres sobre a importância de realizarem com regularidade o auto-exame das mamas, a mamografia e o papanicolau.

A campanha será realizada em todas as unidades da Udesc. “O Sistema Único de Saúde, o SUS, garante a oferta gratuita de exame de mamas (mamografia) e exame ginecológico papanicolau para as mulheres brasileiras em todas as faixas etárias. Se detectado precocemente, o câncer quase sempre tem cura”, destaca Valdirene.

O que é mamografia?

É o exame-padrão para o diagnóstico de câncer de mama. Permite detectar o tumor em fase inicial, quando mede milímetros e ainda não é palpável. Na mamografia analógica, o seio é comprimido e exposto aos raios X. São tiradas duas chapas (frente e lateral), e as imagens ficam gravadas em um filme. Os equipamentos digitais dispensam os filmes: as imagens são mostradas na tela de computador. Recomenda-se que, a partir dos 40 anos, a mamografia seja feita anualmente.

O que é papanicolau?

O teste de papanicolau é um exame ginecológico de citologia cervical realizado como prevenção ao câncer do colo do útero. O exame deve ser realizado em todas as mulheres entre 24 e 69 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), com uma cobertura da população-alvo de, no mínimo, 80% e a garantia de diagnóstico e tratamento adequados dos casos alterados, é possível reduzir a incidência do câncer cervical invasivo de 60 a 90% em média.



Fonte: Floripa News