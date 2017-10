Udesc realiza Semana Lixo Zero a partir desta segunda-feira

De 23 a 27 de outubro, a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) realizará a Semana Lixo Zero nos seus 12 centros de ensino e na Reitoria. A abertura do evento ocorrerá no dia 23, às 19h, no Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed), em Florianópolis, e contará com a participação de sete palestrantes internacionais (veja a relação abaixo).

Gratuita e aberta ao público, a Semana Lixo Zero é resultado da parceria do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) com o programa Udesc Sustentável .

O evento visa conscientizar as pessoas sobre a importância do aproveitamento máximo dos resíduos sólidos (recicláveis e orgânicos), assim como a redução do encaminhamento desses materiais para os aterros sanitários eou para a incineração.

De acordo com o diretor-executivo da ILZB, Gustavo Rittl, o objetivo é mobilizar o maior número de pessoas em prol da responsabilidade socioambiental.

“Queremos estimular as pessoas a adotarem práticas sustentáveis e a trazerem soluções para reduzir drasticamente a produção de lixo na universidade”, diz. A intenção. segundo ele, é transformar todos os campi da Udesc em locais lixo zero até 2022.

Especialistas estrangeiros

Até agora, sete convidados internacionais confirmaram sua presença no evento:



Eunice Maia , fundadora da Maria Granel , a primeira mercearia biológica a granel em Portugal;

Ronni Kahn , criadora da OzHarvest , a principal organização de resgate de alimentos da Austrália;

Tia Kansara , especialista em design sustentável e co-fundadora da Kansara Hackney , na Inglaterra;

Jonathan Hannon , coordenador da Zero Waste Academy (ZWA) , da Nova Zelândia, com foco na ecologia industrial e no metabolismo urbano;

Ugo Mattei , coordenador do Colégio Universitário Internacional de Turim , na Itália, cujo foco principal é o estudo multidisciplinar dos bens comuns;

Leslie Lukacs , fundadora e membro do Green Initiatives for Venues and Events (Give) , organização dos Estados Unidos voltada a programas de sustentabilidade e resíduos sólidos;

Pal Martensson , fundador do Kretsloppsparken Alelyckan , o maior parque de reciclagem do mundo, localizado em Gotemburgo, na Suécia.

Mais informações podem ser obtidas no site da Semana Lixo Zero Udesc e com Gustavo Rittl pelo e-mail gustavorittl@gmail.com .



Fonte: Floripa News