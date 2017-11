UFSC é a sexta melhor universidade federal do país segundo índice de cursos do MEC

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) é a sexta melhor universidade federal do país, de acordo com o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), divulgado pelo Ministério da Educação nessa segunda-feira (27), e a sétima no ranking geral. O IGC da instituição, 4,0747 pontos de 5 possíveis, coloca a UFSC entre as universidades consideradas de excelência pelo MEC.

A UFSC ficou atrás da Unicamp, universidade estadual paulista, UFRGS, UFMG, UFRJ, UFABC e Unifesp. Baixe os dados completos do IGC aqui .

O IGC é um indicador de qualidade que avalia as Instituições de Educação Superior. Seu cálculo é realizado anualmente e leva em conta: a média dos Conceitos Preliminares de Curso (CPC) do último triênio, relativos aos cursos avaliados da instituição, ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos computados; a média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal disponível, convertida para escala compatível e ponderada pelo número de matrículas em cada um dos programas de pós-graduação correspondentes; e a distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu.

Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e nos dois anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um triênio, compreendendo todas as áreas avaliadas previstas no Ciclo Avaliativo do Enade.



Fonte: Floripa News