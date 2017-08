UFSC oferece vagas em diversas oficinas de arte

O Departamento Artístico Cultural (DAC), da Secretaria de Cultura e Arte (SeCArte), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) oferece neste segundo semestre de 2017 várias oficinas de Arte que são abertas à participação de alunos, servidores técnicos-administrativos e docentes da UFSC, e pessoas da comunidade.

São dezesseis oficinas gratuitas com 295 vagas no total. As aulas serão ministradas por instrutores/artistas da comunidade. Não haverá mensalidade, a inscrição fica condicionada ao pagamento da taxa única de inscrição , cujo valor varia de acordo com a oficina escolhida. É possível matricular-se em mais de uma oficina, desde que não haja choque de horário.

As inscrições acontecerão de maneira presencial, por ordem de chegada, conforme calendário de inscrição da oficina selecionada, na Coordenação de Cursos e Oficinas de Arte, na sede do DAC (Teatro/Igrejinha da UFSC), na Praça Santos Dumont, Trindade, em Florianópolis:

Todas as inscrições são presenciais, fique atento e confira as datas para inscrições conforme o calendário a seguir:

OFICINA DATA HORÁRIO VIOLÃO 07/08/2017 10:00 às 17:00 horas CERÂMICA 07/08/2017 10:00 às 17:00 horas ESMALTAÇÃO 07/08/2017 10:00 às 17:00 horas CURSO FOTOGRAFIA DIGITAL Básico I – Introdução à Técnica e à Linguagem Fotográfica 08/08/2017 10:00 às 17:00 horas WORKSHOP DE FOTOGRAFIA DIGITAL – O Olhar Fotográfico (para câmeras compactas e smartphones) 08/08/2017 10:00 às 17:00 horas O ARGUMENTO COMO MEIO DE COMPOR A NARRATIVA DOCUMENTAL 08/08/2017 10:00 às 17:00 horas DANÇAS CIRCULARES 08/08/2017 10:00 às 17:00 horas OTA – OFICINA DE TEATRO PARA ADOLESCENTE 08/08/2017 14:00 horas AQUARELA 09/08/2017 10:00 às 17:00 horas DESENHO LIVRE 09/08/2017 10:00 às 17:00 horas DOCUMENTÁRIO 09/08/2017 10:00 às 17:00 horas WORKSHOP DE ENCADERNAÇÃO MANUAL: Costurando Papéis 09/08/2017 10:00 às 17:00 horas HISTÓRIA DA ARTE 10/08/2017 10:00 às 17:00 horas OFICINA DE FUSÃO DE VIDROS (técnica fusing) 10/08/2017 10:00 às 17:00 horas OPT – OFICINA PERMANENTE DE TEATRO 24/08/2017 20:00 horas EXPRESSÃO CORPORAL 24/08/2017 20:00 horas

Para a matricula, os interessados devem preencher a Ficha de Inscrição , que deverá ser entregue na coordenação das Oficinas Livres de Arte do DAC, quando será emitido um Boleto Bancário com data de vencimento para pagamento da taxa de matrícula. A matrícula será efetivada mediante a apresentação do comprovante de pagamento da taxa.

Havendo vagas remanescentes, as inscrições poderão ser efetuadas durante a semana, nos dias seguintes aos dias da oficina divulgada, até o início das aulas.

Veja a relação completa dos Cursos e Oficinas de Arte do DAC para este semestre, com informações sobre dias e horários, ementa/resumo, currículo dos coordenadores e ministrantes, e também as demais informações e procedimentos para as inscrições, no site www.dac.ufsc.br, no link Cursos e Oficinas de Arte

Cada oficina do DAC lida com uma forma de arte, possibilitando aos alunos uma experiência estético-pessoal ligada ao entendimento artístico. Esse objetivo colabora para criar nos alunos um senso crítico, necessário para uma melhor compreensão da sociedade.

As oficinas acontecerão somente se for atingido o número mínimo de alunos.

Serviço

O quê? Cursos e Oficinas de Arte do Departamento Artístico Cultural (DAC/SeCArte) da UFSC

Quando: a partir de 07 de agosto de 2017, conforme o calendário de inscrição de cada oficina.

Onde: Inscrição Presencial: Departamento Artístico Cultural (DAC), Igrejinha da UFSC, Praça Santos Dumont, Trindade, Florianópolis-SC

Quanto: Taxa de inscrição única, conforme a oficina. Sem mensalidade.

Contato: Departamento Artístico Cultural (DAC), (48)3721-2498 / 3721-9447 / 3721-6493 – oficinas.dac@contato.ufsc.br – www.dac.ufsc.br – Cursos e Oficinas de Arte



Fonte: Floripa News