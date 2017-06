Último dia de outono tem geada e sensação térmica de -13ºC na Serra catarinense

<p>O outono termina oficialmente na madrugada desta quarta-feira, mas a semana já começou com características de inverno. Nesta terça, os termômetros marcaram temperaturas negativas na Serra e no Meio-Oeste de SC. As mínimas registradas foram -3,38ºC, em Bom Jardim da Serra à s 6h, e -2,95ºC em São Joaquim à s 3h. <br></p><p>A sensação térmica, que é calculada a partir da temperatura e da velocidade do vento, chegou a -13ºC no Morro da Igreja, entre Urubici, Bom Jardim da Serra e Orleans, onde os termômetros marcaram 0,4ºC à s 6h e o vento de 27 km/h. </p><p><b>Confira as mínimas registradas em SC pelo monitoramento da Epagri/Ciram:</b></p><p class=”embed-content”> </p><p>Em São Joaquim,também houve formação de geada, que é o congelamento das gotas de orvalho que ficam na superfície, formando finas camadas de gelo. O fenômeno deve ocorrer com frequência neste inverno, segundo Marcelo martins, meteorologista da Epagri/Ciram.</p><p><b>Confira fotos registradas na manhã desta terça-feira:</b></p> Foto: Mycchel Hudonn Legnaghi / São Joaquim Online Foto: Mycchel Hudonn Legnaghi / São Joaquim Online <p><b><br></b></p> Foto: Mycchel Hudonn Legnaghi / São Joaquim Online Foto: Mycchel Hudonn Legnaghi / São Joaquim Online Foto: Mycchel Hudonn Legnaghi / São Joaquim Online <p><b>Leia também:</b><br></p><p><b> São Joaquim registra chuva congelada nesta segunda-feira <br></b></p><p><b> Inverno começa quarta-feira e será típico com frio e tempo seco em SC <br></b></p><p> <b>Semana começa com frio intenso e chance de geada em Santa Catarina</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense