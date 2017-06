Último sábado de outono deve ser de sol e temperaturas mais altas em Santa Catarina

<p>O último fim de semana de outono dos catarinenses deve ser de sol e temperaturas em elevação durante o dia. O sábado será ensolarado em todas as regiões do Estado e os termômetros podem chegar a marcar 30°C no Extremo Oeste e 28°C no Litoral no período da tarde.<br></p><p>—Esse calorzinho se dá pelo que chamamos de pré-frontal, um ar quente que antecede a passagem de uma frente fria. Esse sistema meteorológico, associado a chuva, aos poucos começa a influenciar o estado gaúcho neste sábado e deve chegar a Santa Catarina no final do domingo — explica a técnica em meteorologia Bianca de Souza. </p><p></p><p><strong>Domingo terá mais nuvens</strong></p><p>Boa parte do domingo também deve ser de sol em todas as regiões. As temperaturas continuam subindo bastante, com destaque nas áreas próximas ao Litoral. À tarde temperatura deve chegar aos 31°C em pontos do Sul, 30°C no Vale do Itajaí e Norte, e 29°C na Grande Florianópolis. Na Serra o dia também será de temperaturas amenas, com máxima de 23°C.</p><p>No decorrer do domingo as nuvens voltam a predominar e está prevista chuva nas cidades mais próximas do Rio Grande do Sul, ou seja, cidades do Oeste, Serra e Sul.</p> Canto da Lagoa na manhã deste sábado Foto: Luiz Daudt Junior / Agência RBS <p><b>Confira a previsão por regiões para este sábado:</b></p><p>REGIÃO: LITORAL NORTE <br>Máxima: 28ºC Mínima: 16ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Noite: </b>Céu com algumas nuvens</p><p>REGIÃO: PLANALTO NORTE <br>Máxima: 23ºC Mínima: 8ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Noite: </b>Céu com algumas nuvens</p><p>REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA <br>Máxima: 25ºC Mínima: 17ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Noite: </b>Céu com algumas nuvens</p><p>REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA <br>Máxima: 25ºC Mínima: 12ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Noite: </b>Céu com algumas nuvens</p><p>REGIÃO: VALE DO ITAJAÍ <br>Máxima: 25ºC Mínima: 12ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Noite: </b>Céu com algumas nuvens</p><p>REGIÃO: LITORAL SUL <br>Máxima: 28ºC Mínima: 12ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Noite: </b>Céu com algumas nuvens</p><p>REGIÃO: PLANALTO SUL <br>Máxima: 19ºC Mínima: 7ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Noite: </b>Céu com algumas nuvens</p><p>REGIÃO: MEIO OESTE <br>Máxima: 25ºC Mínima: 8ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Noite: </b>Céu com algumas nuvens</p><p>REGIÃO: OESTE <br>Máxima: 27ºC Mínima: 10ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Noite: </b>Céu com algumas nuvens</p><p>REGIÃO: EXTREMO OESTE <br>Máxima: 30ºC Mínima: 13ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Noite: </b>Céu com algumas nuvens</p><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″></table><p><b> Leia todas as notícias do Diário Catarinense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense