Um apostador do Paraná leva R$ 7,7 milhões na Quina

Um apostador de União da Vitória (PR) acertou as cinco dezenas do concurso 4286 da Quina, sorteadas nesta segunda-feira (16) em Teófilo Otoni (MG). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 600 mil. A quadra teve 78 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 7.722,45. No terno, houve 6.326 ganhadores, que receberão cada um R$ 143,18. Outros 171.985 ganharão R$ 2,89 por terem acertado duas dezenas. Os números sorteados foram: 22, 25, 46, 70, 73.

Lotofácil

Sete apostas acertaram os 15 números do concurso 1462 da Lotofácil e levaram para casa R$ 216.778,01. Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 07, 09, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 25. Confira o rateio:

15 acertos – 7 apostas ganhadoras, R$ 216.778,01

14 acertos – 539 apostas ganhadoras, R$ 1.237,49

13 acertos – 17.085 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos – 194.056 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos – 991.886 apostas ganhadoras, R$ 4,00

Fonte: diariodonordeste