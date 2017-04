Um 'Fittipaldi' custa R$ 4,7 milhões

O Dia

– Serão fabricados 39 superesportivos EF7, em alusão à s vitórias do ex-piloto brasileiro na Fórmula-1 –

Rio – Apresentado ao público em março durante o Salão de Genebra, o superesportivo Fittipaldi EF7 Vision aguarda apenas detalhes para entrar em produção. A obra da marca do bicampeão brasileiro de Fórmula 1 será exclusiva e limitada a apenas 39 exemplares. Quem estiver interessado, terá que desembolsar o valor de US$ 1,5 milhão — cerca de R$ 4,7 milhões, de acordo com a cotação da moeda norte-americana.

A série limitada a 39 carros faz alusão ao número de vitórias de Emerson na F1. Dessa maneira, cada carro sairá da linha de montagem homenageando uma vitória do brasileiro. Com uma carroceria em fibra de carbono, menos de mil quilos, motor 4.8 litros V8 aspirado, 600 cavalos e torque de 42,8 kgfm, o carro será capaz de fazer de 0 a 100 km/h em menos de três segundos. De acordo com o próprio ex-piloto, o monstro das pistas tem motor desenvolvido para altas rotações, podendo alcançar até 9 mil RPM.

Todos os exemplares do poderoso esportivo serão produzidos na Alemanha, pela Hans Werner Aufrecth (HWA). Para adquirir um modelos, os interessados devem procurar a empresa, uma vez que não há concessionárias próprias da marca de Fittipaldi.

Mundo dos games

O EF7 faz parte do programa Vision GT, liderado pela desenvolvedora da franquia de jogos de corrida Gran Turismo. A criadora do game propôs às montadoras que criassem um conceito que materializasse o significado de ‘Gran Turismo’. A estreia virtual do superesportivo de Fittipaldi está prevista para o segundo semestre deste ano, com o lançamento do Gran Turismo Sport, para o Playstation 4.

Reportagem do estagiário Lucas Cardoso



Fonte: O Dia