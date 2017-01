Uma pausa na academia para desfilar na praia o resultado da malhação 

<p>As academias, de uma maneira geral, ficam quase desertas em janeiro. É o mês em que todo mundo aproveita para exibir na praia o corpo esculpido na malhação durante o ano inteiro. Afinal, tanto sacrifício tem que ter uma recompensa. Depois, em fevereiro, muitos já começam a voltar para os exercícios, mas a maioria retorna mesmo a partir de março, depois do Carnaval, das férias, da comilança, das cervejas geladas e milk-shakes do verão. Aí, recomeça a corrida atrás dos músculos perdidos e o sofrimento para eliminar os quilinhos a mais dos últimos meses.<br></p><p><b>Acompanhe as colunas de Viviane Bevilacqua </b></p><p>Nas aulas de hidroginástica é a mesma coisa. Em dezembro e janeiro a piscina fica enorme, já que o número de frequentadores é muito menor. A diferença é que ali ninguém está atrás do corpo perfeito _ a maioria das pessoas, aliás, já passou da idade de se preocupar tanto com os prováveis pneuzinhos, celulites e todos aqueles grilos que povoam a cabeça dos mais jovens. Claro que um visual agradável é sempre bom, faz bem ao ego e à saúde, mas esta não é mais uma prioridade de quase todos que já passaram para a segunda metade da vida.</p><p>Tem dias em que as conversas no vestiário da hidro são hilárias. Quando alguém começa a falar que está com dor _ assunto recorrente principalmente entre as mais idosas _ logo todas querem dar a sua opinião também, seja sobre médico, remédio, massagem, tratamentos alternativos e até simpatias. Elas conhecem a cura para todos os males alheios, mas sempre padecem com suas próprias doenças. Mesmo assim, são pessoas de bem com a vida, que adoram se encontrar para jantar, que cuidam dos netos só quando querem e por prazer, que ganham seu próprio dinheiro, viajam pelo mundo, sabem aproveitar o que a vida tem de bom, e não se deixam abater demais pelos problemas do dia a dia.</p><p>Olho para elas, felizes e tagarelas colocando seus maiôs e toucas de banho, e penso que saber envelhecer é uma dádiva. Começa o alongamento na piscina. O professor coloca uma música calma, e logo uma colega, justo a mais idosa de todas, grita para ele:</p><p> _ Ô professor, não tem nada mais animadinho aí, não? Coloca um sambinha, pô. </p><p>E a aula segue em ritmo de festa até o fim.</p><p></p><p><b>Leia as últimas notícias do Diário Catarinense </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

