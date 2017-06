Único catarinense em comitiva de Temer, Bauer senta ao lado de Putin: "com ele não tem muito lero-lero"

<p>O <b>senador Paulo Bauer (PSDB)</b> é o único político catarinense que integra a comitiva do <b>presidente Michel Temer (PMDB)</b> na viagem à Rússia, iniciada na segunda-feira. Na noite desta terça, o tucano foi fotografado ao lado do presidente russo, Vladimir Putin, durante uma apresentação do ballet Bolshoi, em Moscou. Os três estavam na cabine de honra do Teatro Bolshoi para assistir aos vencedores do XIII Concurso Internacional de Ballet e Concurso de Coreografia.</p><p>Oficialmente, Bauer foi convidado por Temer por ser um conhecedor do Bolshoi. O tucano tem Joinville como reduto eleitoral, única cidade fora da Rússia a sediar uma escola do ballet russo. Além disso, o senador integra a comitiva por SC ser o ser o maior produtor nacional de carne suína, que é importada pelo país europeu, assunto que segundo o político catarinense foi tratado com Putin.</p><p>Mesmo assim, o convite para Bauer integrar a comitiva veio em um momento de fragilidade política de Temer. O catarinense é líder do PSDB no Senado. Nos últimos dias, o partido vem demonstrando divisão interna, com parte dos representantes optando por sair da base governista e outro grupo defendendo a permanência no apoio ao peemedebista.</p><p>No tempo em que ficou ao lado de Putin, o senador de Santa Catarina conseguiu constatar que o presidente da Rússia é pragmático e uma pessoa de poucas palavras:<br></p><p>— O Putin é bastante formal, conhece muito bem as questões que envolvem o Brasil e a Rússia, mas é alguém que tem característica de ser centrado, trabalhador e muito pragmático. Não tem muito lero-lero e conversa de alegria e simpatia.</p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense